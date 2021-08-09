Эксклюзив
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
В июле Diamcor Mining продала алмазы по средней цене 248,9 доллара за карат
Компания заявила, что результаты подтверждают возможность увеличения средней стоимости сырья в долларах за карат путем проведения производственных и технологических улучшений, а также в результате извлечения более крупных алмазов ювелирного качества специальной категории.
Первоначально 1 560,39 карата алмазов, извлеченных в результате переработки карьерного материала, были выставлены на торги и проданы в начале июля 2021 года, что принесло валовую выручку в размере 271 509,02 доллара при средней цене 174,00 доллара США за карат.
Вторая продажа в конце июля дополнительно 1 429,15 карата алмазов, извлеченных в результате переработки карьерных материалов, принесла дополнительную валовую выручку в размере 472 576,28 доллара, в результате чего средняя цена составила 330,67 доллара за карат.
«Мы снова довольны этими результатами, которые продолжают служить подтверждением нашей способности достигать высоких показателей средней цены в долларах за карат и валовой выручки, работая с меньшими объемами из-за пандемии COVID-19», - сказал исполнительный директор Diamcor Mining Дин Тейлор (Dean Taylor).
«Учитывая эти постоянные результаты, мы сейчас сосредоточены на ранее объявленной цели завершения первого этапа обновлений. Эти обновления нацелены на предоставление нам возможности увеличить наши текущие объемы обработки до 100% до 30 сентября 2021 года», - добавил он.
Компания планирует выставить дополнительные партии алмазов в течение квартала на торги в августе и сентябре 2021 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished