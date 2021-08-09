В июле Diamcor Mining продала алмазы по средней цене 248,9 доллара за карат

Сегодня Новости

В прошлом месяце компания Diamcor Mining продала 2 989,54 карата алмазного сырья, добытого на проекте Крон-Эндора (Krone Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке, получив на сегодняшний день в этом квартале начальную валовую выручку в размере 744 085,44 доллара США, в результате чего общая средняя цена алмазов составила 248,90 доллара за карат.

Компания заявила, что результаты подтверждают возможность увеличения средней стоимости сырья в долларах за карат путем проведения производственных и технологических улучшений, а также в результате извлечения более крупных алмазов ювелирного качества специальной категории.

Первоначально 1 560,39 карата алмазов, извлеченных в результате переработки карьерного материала, были выставлены на торги и проданы в начале июля 2021 года, что принесло валовую выручку в размере 271 509,02 доллара при средней цене 174,00 доллара США за карат.

Вторая продажа в конце июля дополнительно 1 429,15 карата алмазов, извлеченных в результате переработки карьерных материалов, принесла дополнительную валовую выручку в размере 472 576,28 доллара, в результате чего средняя цена составила 330,67 доллара за карат.

«Мы снова довольны этими результатами, которые продолжают служить подтверждением нашей способности достигать высоких показателей средней цены в долларах за карат и валовой выручки, работая с меньшими объемами из-за пандемии COVID-19», - сказал исполнительный директор Diamcor Mining Дин Тейлор (Dean Taylor).

«Учитывая эти постоянные результаты, мы сейчас сосредоточены на ранее объявленной цели завершения первого этапа обновлений. Эти обновления нацелены на предоставление нам возможности увеличить наши текущие объемы обработки до 100% до 30 сентября 2021 года», - добавил он.

Компания планирует выставить дополнительные партии алмазов в течение квартала на торги в августе и сентябре 2021 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





