С апреля около 30 000 женщин стали работать в алмазной отрасли в индийском регионе Саураштра и в Сурате

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С апреля около 30 000 женщин стали работать в алмазной отрасли в индийском регионе Саураштра и в Сурате из-за второй волны COVID-19, унесшей десятки жизней и вызвавшей у людей денежные затруднения, согласно сообщению веб-портала aaka-samachar.in.

В последние пять лет наблюдался постоянный приток женщин в производство по огранке алмазов. Но после коронавируса этот поток увеличился, поскольку они хотят обеспечить финансовую стабильность для своих семей. Доля женщин в алмазной отрасли Сурата за предыдущие 5 лет выросла до 4%.

По данным Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA), с началом работы Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB) в отрасль придет трудиться еще больше женщин. В алмазной промышленности в Сурате и в Саураштре в целом занято около 1 000 000 мужчин и женщин. Сообщается, что почти 20% работников-мигрантов не вернулись на свои предприятия после вспышки второй волны COVID-19.

Согласно сообщению веб-портала, диамантерам нужна рабочая сила, поскольку на мировом рынке наблюдается чрезмерный спрос на бриллианты, что привело к росту экспорта бриллиантов и ювелирных изделий. Однако профсоюз работников алмазной промышленности Гуджарата заявил, что розничные торговцы алмазами и бриллиантами не могут использовать квалифицированные кадры, поскольку не хотят повышать зарплаты своим сотрудникам, несмотря на рост производства. В настоящее время не хватает более 125 000 рабочих.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





