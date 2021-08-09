Эксклюзив
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
09 августа 2021
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
С апреля около 30 000 женщин стали работать в алмазной отрасли в индийском регионе Саураштра и в Сурате
В последние пять лет наблюдался постоянный приток женщин в производство по огранке алмазов. Но после коронавируса этот поток увеличился, поскольку они хотят обеспечить финансовую стабильность для своих семей. Доля женщин в алмазной отрасли Сурата за предыдущие 5 лет выросла до 4%.
По данным Алмазной ассоциации Сурата (Surat Diamond Association, SDA), с началом работы Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB) в отрасль придет трудиться еще больше женщин. В алмазной промышленности в Сурате и в Саураштре в целом занято около 1 000 000 мужчин и женщин. Сообщается, что почти 20% работников-мигрантов не вернулись на свои предприятия после вспышки второй волны COVID-19.
Согласно сообщению веб-портала, диамантерам нужна рабочая сила, поскольку на мировом рынке наблюдается чрезмерный спрос на бриллианты, что привело к росту экспорта бриллиантов и ювелирных изделий. Однако профсоюз работников алмазной промышленности Гуджарата заявил, что розничные торговцы алмазами и бриллиантами не могут использовать квалифицированные кадры, поскольку не хотят повышать зарплаты своим сотрудникам, несмотря на рост производства. В настоящее время не хватает более 125 000 рабочих.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished