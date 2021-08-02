Всемирный совет по золоту: мировой спрос на золото во втором квартале не изменился, но в первом полугодии произошло снижение на 10%

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В недавнем заявлении Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) говорится, что восстановление глобального потребительского спроса и притока инвестиций в паи торгуемых на бирже золотых индексных фондов (Exchange Traded Funds, ETF) во втором квартале не смогло в полной мере компенсировать значительный отток капитала в первом квартале. Спрос на золото без учета внебиржевой торговли во втором квартале практически соответствовал уровню второго квартала 2020 года и составил 955,1 т, снизившись на 1%. Спрос в первом полугодии составил 1 833,1 т, что на 10% меньше в годовом исчислении.

Спрос на ювелирные изделия во втором квартале в размере 390,7 т продолжал восстанавливаться после спада, вызванного пандемией COVID-19 в 2020 году, хотя и оставался значительно ниже типичного уровня до пандемии отчасти из-за более слабого роста спроса в Индии. Спрос в первом полугодии составил 873,7 т, что на 17% ниже среднего показателя за 2015-2019 годы.

Инвестиции в слитки и монеты четвертый квартал подряд демонстрируют сильный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: спрос во втором квартале составил 243,8 т, а общий объем спроса в первом полугодии составил 594 тонны, что является самым высоким показателем с 2013 года.

Умеренный приток инвестиций во 2-м квартале в обеспеченные золотом ETF на уровне 40,7 т лишь частично компенсировал значительный отток в 1-м квартале, и в связи с этим чистый отток из ETF в первом полугодии составил 129,3 т - впервые с 2014 года.

Во втором квартале центральные банки продолжали закупки золота. Мировые золотые резервы выросли на 199,9 т, в результате чего чистые закупки в первом полугодии составили 333,2 т, что на 39% выше, чем в среднем за пять лет, и на 29% выше, чем в среднем за десять лет.

Спрос на золото, используемое в промышленности, продолжал восстанавливаться после минимумов 2020 года. Спрос в первом полугодии в размере 161 тонны был незначительно выше, чем в первом полугодии 2019 года (160,6 т).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





