Эксклюзив
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
Вчера
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Всемирный совет по золоту: мировой спрос на золото во втором квартале не изменился, но в первом полугодии произошло снижение на 10%
Спрос на ювелирные изделия во втором квартале в размере 390,7 т продолжал восстанавливаться после спада, вызванного пандемией COVID-19 в 2020 году, хотя и оставался значительно ниже типичного уровня до пандемии отчасти из-за более слабого роста спроса в Индии. Спрос в первом полугодии составил 873,7 т, что на 17% ниже среднего показателя за 2015-2019 годы.
Инвестиции в слитки и монеты четвертый квартал подряд демонстрируют сильный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: спрос во втором квартале составил 243,8 т, а общий объем спроса в первом полугодии составил 594 тонны, что является самым высоким показателем с 2013 года.
Умеренный приток инвестиций во 2-м квартале в обеспеченные золотом ETF на уровне 40,7 т лишь частично компенсировал значительный отток в 1-м квартале, и в связи с этим чистый отток из ETF в первом полугодии составил 129,3 т - впервые с 2014 года.
Во втором квартале центральные банки продолжали закупки золота. Мировые золотые резервы выросли на 199,9 т, в результате чего чистые закупки в первом полугодии составили 333,2 т, что на 39% выше, чем в среднем за пять лет, и на 29% выше, чем в среднем за десять лет.
Спрос на золото, используемое в промышленности, продолжал восстанавливаться после минимумов 2020 года. Спрос в первом полугодии в размере 161 тонны был незначительно выше, чем в первом полугодии 2019 года (160,6 т).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished