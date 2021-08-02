Ритейлер Joyalukkas получил награду RetailME ICONS

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Компания Joyalukkas, глобальная сеть магазинов розничной торговли, недавно была удостоена желанной награды RetailME ICONS в знак признания новаторского лидерства в бизнесе розничной торговли в странах MENA (Middle East & North Africa), согласно сообщению на портале thepeninsulaqatar.com.

Джой Алуккас (Joy Alukkas), председатель Joyalukkas Group, получил награду от Лайлы Мохаммед Сухайль (Laila Mohammed Suhail), генерального директора подразделения Alliance and Partnership Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая, в присутствии Джона Пола Алуккаса (John Paul Alukkas), управляющего директора международными операциями компании Joyalukkas Jewellery на торжественной церемонии в Дубае.

Джой Алуккас сказал, что эта всемирно известная награда - еще одно признание от ведущих региональных СМИ, освещающих только розничную торговлю. «Награды - это признание усилий, которые мы вкладываем в наш бизнес, и я рад отметить, что мы удостоены этой большой чести. Насколько я понимаю, в процессе отбора были строгие правила, и лауреаты отбирались на основе полученных номинаций, оценок жюри и редакционного выбора», - подчеркнул Джой Алуккас.

«Мы всегда стремимся предоставить нашим уважаемым клиентам возможность получить непревзойденные впечатления от розничной торговли, и эта награда укрепляет нашу приверженность данной цели. Все наши розничные выставочные залы оборудованы таким образом, чтобы обеспечить особую атмосферу, которая позволяет нашим клиентам познакомиться с широким ассортиментом изысканных ювелирных изделий из золота и бриллиантов и получить впечатления, превосходящие обычное удовлетворение потребностей клиентов. Этим признанием мы обязаны нашим уважаемым клиентам, нашим деловым партнерам и всей команде», - отметил он после получения награды.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





