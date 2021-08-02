Эксклюзив
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
Вчера
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Ритейлер Joyalukkas получил награду RetailME ICONS
Джой Алуккас (Joy Alukkas), председатель Joyalukkas Group, получил награду от Лайлы Мохаммед Сухайль (Laila Mohammed Suhail), генерального директора подразделения Alliance and Partnership Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая, в присутствии Джона Пола Алуккаса (John Paul Alukkas), управляющего директора международными операциями компании Joyalukkas Jewellery на торжественной церемонии в Дубае.
Джой Алуккас сказал, что эта всемирно известная награда - еще одно признание от ведущих региональных СМИ, освещающих только розничную торговлю. «Награды - это признание усилий, которые мы вкладываем в наш бизнес, и я рад отметить, что мы удостоены этой большой чести. Насколько я понимаю, в процессе отбора были строгие правила, и лауреаты отбирались на основе полученных номинаций, оценок жюри и редакционного выбора», - подчеркнул Джой Алуккас.
«Мы всегда стремимся предоставить нашим уважаемым клиентам возможность получить непревзойденные впечатления от розничной торговли, и эта награда укрепляет нашу приверженность данной цели. Все наши розничные выставочные залы оборудованы таким образом, чтобы обеспечить особую атмосферу, которая позволяет нашим клиентам познакомиться с широким ассортиментом изысканных ювелирных изделий из золота и бриллиантов и получить впечатления, превосходящие обычное удовлетворение потребностей клиентов. Этим признанием мы обязаны нашим уважаемым клиентам, нашим деловым партнерам и всей команде», - отметил он после получения награды.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished