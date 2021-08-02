Эксклюзив
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
Вчера
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Debswana увеличивает продажи алмазов
Информационное агентство Reuters сообщает со ссылкой на данные Банка Ботсваны (Bank of Botswana) о том, что в первом полугодии Debswana поставила алмазов на сумму 1,702 млрд долларов США по сравнению с 1,209 млрд долларов в тот же период годом ранее.
Debswana продает 75% своего алмазного сырья De Beers, а остальная часть идет государственной компании Okavango Diamond Company.
В прошлом году продажи алмазного сырья компании упали на 30% из-за пандемии COVID-19.
Ботсвана получает около 30% своих доходов и 70% валютных поступлений от алмазов.
По данным Anglo American, во втором квартале 2021 года добыча алмазного сырья компанией Debswana выросла на 214%, достигнув 5,7 млн каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished