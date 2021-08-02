Эксклюзив

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Вчера

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Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...

02 августа 2021

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Автор: Алекс Попов

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19 июля 2021

Debswana увеличивает продажи алмазов

Сегодня
Новости
Согласно сообщениям СМИ, Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, зафиксировало рост продаж алмазного сырья на 41% в первой половине 2021 года благодаря повторному открытию ключевых рынков США и Китая.
Информационное агентство Reuters сообщает со ссылкой на данные Банка Ботсваны (Bank of Botswana) о том, что в первом полугодии Debswana поставила алмазов на сумму 1,702 млрд долларов США по сравнению с 1,209 млрд долларов в тот же период годом ранее.
Debswana продает 75% своего алмазного сырья De Beers, а остальная часть идет государственной компании Okavango Diamond Company.
В прошлом году продажи алмазного сырья компании упали на 30% из-за пандемии COVID-19.
Ботсвана получает около 30% своих доходов и 70% валютных поступлений от алмазов.
По данным Anglo American, во втором квартале 2021 года добыча алмазного сырья компанией Debswana выросла на 214%, достигнув 5,7 млн каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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