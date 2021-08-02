Diamcor Mining получила одобрение канадской биржи TSX на внесение поправок в варранты

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Diamcor Mining получила одобрение венчурной биржи Торонто TSX на переоценку непогашенных варрантов.

В июне прошлого года компания заявила, что намеревается переоценить около 2,9 млн непогашенных варрантов, срок действия которых истекает 20 июня 2021 года, и около 1,8 млн непогашенных варрантов, срок действия которых истекает 29 августа 2021 года.

Эти варранты были выпущены в рамках финансирования частного размещения, осуществленного компанией двумя траншами 20 июня и 29 августа 2018 года соответственно, каждый с первоначальной ценой исполнения 0,60 доллара США за варрант.

Компания намеревалась внести в варранты цену исполнения в размере 0,30 доллара за один варрант и продлить срок их действия до одного года с текущей даты истечения срока действия.

Diamcor Mining - это юниорная алмазодобывающая компания, полностью предоставляющая отчетную документацию, акции которой торгуются на бирже.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





