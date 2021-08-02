В первом квартале компания Titan увеличила продажи ювелирных изделий на 74,5%, показав чистую прибыль в размере 9,17 млн долларов

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Компания Titan, входящая в группу Tata, сообщила о чистой прибыли в размере 9,17 млн долларов США за квартал, закончившийся в июне 2021 года, по сравнению с чистым убытком в размере 40,59 млн долларов в том же квартале прошлого года. Продажи ювелирной компании за первый квартал этого года подскочили на 74,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 488,37 млн долларов, чему способствовала низкая база в соответствующем квартале прошлого года.

Скачок выручки за квартал произошел, несмотря на резкое снижение доходов от продажи золотых слитков - до 63,73 млн долларов против 90,34 млн долларов годом ранее. Подразделение ювелирных изделий набирает популярность у новых покупателей, и общее количество его покупателей достигло уровня, существовавшего до пандемии. В ювелирном сегменте компании объем продаж составил 370,82 млн долларов против 177,67 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Прибыль подразделения до уплаты процентов и налогов за квартал составила 31,11 млн долларов против 8,11 млн долларов убытков в том же квартале прошлого года, поскольку компания была лучше подготовлена к локдаунам во время второй волны распространения коронавируса.

Операционная прибыль компании за квартал, закончившийся в июне, составила 21,65 млн долларов против операционного убытка в 36,98 млн долларов годом ранее. «Хотя мы начали квартал, демонстрируя сильную динамику в бизнесе, вторая волна пандемии серьезно подорвала все это, и мы быстро сместили наши приоритеты на здоровье и безопасность наших сотрудников, деловых партнеров и клиентов», - сказал управляющий директор компании Венкатараман (Venkataraman).



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





