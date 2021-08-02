Эксклюзив
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
Сегодня
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
В первом квартале компания Titan увеличила продажи ювелирных изделий на 74,5%, показав чистую прибыль в размере 9,17 млн долларов
Скачок выручки за квартал произошел, несмотря на резкое снижение доходов от продажи золотых слитков - до 63,73 млн долларов против 90,34 млн долларов годом ранее. Подразделение ювелирных изделий набирает популярность у новых покупателей, и общее количество его покупателей достигло уровня, существовавшего до пандемии. В ювелирном сегменте компании объем продаж составил 370,82 млн долларов против 177,67 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Прибыль подразделения до уплаты процентов и налогов за квартал составила 31,11 млн долларов против 8,11 млн долларов убытков в том же квартале прошлого года, поскольку компания была лучше подготовлена к локдаунам во время второй волны распространения коронавируса.
Операционная прибыль компании за квартал, закончившийся в июне, составила 21,65 млн долларов против операционного убытка в 36,98 млн долларов годом ранее. «Хотя мы начали квартал, демонстрируя сильную динамику в бизнесе, вторая волна пандемии серьезно подорвала все это, и мы быстро сместили наши приоритеты на здоровье и безопасность наших сотрудников, деловых партнеров и клиентов», - сказал управляющий директор компании Венкатараман (Venkataraman).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished