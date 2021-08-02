Эксклюзив

«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»

«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...

Сегодня

Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну

Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...

02 августа 2021

Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира

Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...

26 июля 2021

Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками

Автор: Алекс Попов

Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...

20 июля 2021

Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс

Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...

19 июля 2021

PWC провела обзорную проверку промежуточной бухгалтерской отчетности компании АЛРОСА

Сегодня
Новости
Согласно PricewaterhouseCoopers, по результатам проведенной обзорной проверки промежуточной бухгалтерской отчетности компании АЛРОСА по РСБУ, чистая прибыль компании за январь-июнь 2021 года составила 47 109 103 000 руб. по сравнению с убытком в 8 778 733 000 руб. в тот же период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакса.
В первом полугодии 2021 года прибыль компании от продаж достигла 57 603 984 000 руб. против 12 329 130 000 руб. в первом полугодии 2020 года.
В пояснении к отчетности отмечается, что ограничения, введенные во всем мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, привели к падению спроса на алмазы и ювелирные украшения с бриллиантами и свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках в апреле, мае, июне, их влияние продолжилось в июле, с частичным восстановлением рынка в августе, и переходу к регулярным продажам начиная с сентября и до конца 2020 года. Регулярные продажи продолжались в первом полугодии 2021 года, что позволило компании досрочно погасить часть кредитов, привлеченных в период локдауна.
Будущие экономические спады или сохраняющаяся неопределенность в отношении будущих рыночных условий, говорится далее в пояснении, могут негативно повлиять на спрос и цены на алмазы, и любое устойчивое снижение рыночной цены или потребительского спроса на алмазы окажет существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы Группы. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Группы. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Владимир Малахов, Rough&Polished


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