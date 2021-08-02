PWC провела обзорную проверку промежуточной бухгалтерской отчетности компании АЛРОСА

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Согласно PricewaterhouseCoopers, по результатам проведенной обзорной проверки промежуточной бухгалтерской отчетности компании АЛРОСА по РСБУ, чистая прибыль компании за январь-июнь 2021 года составила 47 109 103 000 руб. по сравнению с убытком в 8 778 733 000 руб. в тот же период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакса.

В первом полугодии 2021 года прибыль компании от продаж достигла 57 603 984 000 руб. против 12 329 130 000 руб. в первом полугодии 2020 года.

В пояснении к отчетности отмечается, что ограничения, введенные во всем мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, привели к падению спроса на алмазы и ювелирные украшения с бриллиантами и свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках в апреле, мае, июне, их влияние продолжилось в июле, с частичным восстановлением рынка в августе, и переходу к регулярным продажам начиная с сентября и до конца 2020 года. Регулярные продажи продолжались в первом полугодии 2021 года, что позволило компании досрочно погасить часть кредитов, привлеченных в период локдауна.

Будущие экономические спады или сохраняющаяся неопределенность в отношении будущих рыночных условий, говорится далее в пояснении, могут негативно повлиять на спрос и цены на алмазы, и любое устойчивое снижение рыночной цены или потребительского спроса на алмазы окажет существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы Группы. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Группы. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.



Владимир Малахов, Rough&Polished





