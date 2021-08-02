Эксклюзив
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
Сегодня
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
PWC провела обзорную проверку промежуточной бухгалтерской отчетности компании АЛРОСА
В первом полугодии 2021 года прибыль компании от продаж достигла 57 603 984 000 руб. против 12 329 130 000 руб. в первом полугодии 2020 года.
В пояснении к отчетности отмечается, что ограничения, введенные во всем мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, привели к падению спроса на алмазы и ювелирные украшения с бриллиантами и свели к минимуму торговлю алмазами и бриллиантами на всех мировых площадках в апреле, мае, июне, их влияние продолжилось в июле, с частичным восстановлением рынка в августе, и переходу к регулярным продажам начиная с сентября и до конца 2020 года. Регулярные продажи продолжались в первом полугодии 2021 года, что позволило компании досрочно погасить часть кредитов, привлеченных в период локдауна.
Будущие экономические спады или сохраняющаяся неопределенность в отношении будущих рыночных условий, говорится далее в пояснении, могут негативно повлиять на спрос и цены на алмазы, и любое устойчивое снижение рыночной цены или потребительского спроса на алмазы окажет существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы Группы. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Группы. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.
Владимир Малахов, Rough&Polished