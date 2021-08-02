В Норильске прошло второе заседание координационного совета общин коренных малочисленных народов Таймыра

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Дополнительные средства от компании «Норникель» в размере 100 миллионов рублей пойдут на помощь оленеводческим и рыбоводческим хозяйствам



Второе заседание координационного совета общин Таймыра прошло при старшем вице-президенте «Норникеля» Николае Уткине. Он поприветствовал представителей общин и рассказал об этапах поддержки в рамках программы поддержки исконных жителей Таймыра, принятой на пять лет. С предложениями об улучшении жизни на полуострове выступили и сами коренные. Об этом сообщается в материале, опубликованном в газете «Северный город».

Члены Ассоциации коренных малочисленных народов полуострова (КМНС), лидеры пяти семейно-родовых общин и представители «Норникеля» обсудили, как продвигается реализация программы социально-экономического развития Таймыра. Рассчитанная на пять лет, программа была разработана компанией совместно с общественниками и властями в 2020 году. Объем финансирования – два миллиарда рублей.

На второй встрече старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин отметил, что к общему финансированию будет добавлено еще 100 миллионов рублей. Средства пойдут на помощь оленеводам и семейным общинам для решения их первостепенных задач.

«Мне есть чем вас порадовать, – обратился к коренным Николай Уткин, - жду от вас предложений, направленных на развитие территорий, на решение проблем, которые есть у вас и ваших коллег», - отметил Николай Уткин.

Ранее по программе поддержки для общин и фермерских хозяйств компания компенсировала убытки, нанесенные исконной среде обитания в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в мае 2020 года. Из бюджета «Норникеля» на выплаты таймырцам было направлено 175 миллионов рублей. Помимо этого, молодым жителям полуострова из числа детей-сирот «Норникель» помог приобрести квартиры, 19 ребят из поселков за счет компании учатся в Норильском индустриальном институте, и т.д. Много сделано для возрождения оленеводства: например, более 13 миллионов выделено на исследование 15 тысяч квадратных километров оленьих пастбищ в Авамской тундре.

Напомним, ядро координационного совета составляют представители таймырских общин из Норило-Пясинской системы, жители Усть-Авама и Волочанки. Мероприятия, которые вошли в Соглашение с «Норникелем», обсуждались подробно. Речь в том числе шла о том, как упорядочить процесс взаимодействия с властью по распределению тех или иных ресурсов, на что в первую очередь направить помощь от «Норникеля».

По итогам встречи руководство компании получило ответное слово от самих коренных.

Валерий Вэнго, вице-президент Ассоциации КМНС, Сибири и Дальнего Востока РФ по развитию сельских территорий, говорил о том, какие нормативно-законодательные акты надо закреплять и как выстраивать системную работу власти, бизнеса и жителей региона, как важно то, что «Норникель» решил нарастить базовую помощь общинам КМНС.

«Есть уверенность, что компания готова быть резидентом Арктической зоны, ответственным бизнесом, отвечать за партнерские отношения с коренными жителями, живущими на территории ее присутствия. Надо упорядочить процесс поддержки со стороны органов государственной власти и субъектов РФ», - отметил Валерий Хольмович.

В качестве примера социального взаимодействия и оказания помощи он назвал несколько объектов, построенных в поселках Таймырского полуострова, в том числе в поселке Тухард, где возведены новая школа, сельский Дом культуры, здание администрации и т.д.

Недавно там решили отстроить новую больницу, а также переселить в три очереди жителей поселка – оленеводов и их семьи, предоставив новое жилье.

«Стройка в какой-то момент застопорилась, однако «Норникель» поддержал инициативу, и сегодня своими силами и ресурсами готов завершить строительство Тухарда. Это яркий хороший пример частного и государственного партнерства. Кроме «Норникеля», никто пока так близко и явно к таким вопросам не приближается», - подчеркнул вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Дополнительные средства от компании, сказал он, пойдут на прямую помощь общинам, оленеводческим и рыбоводческим хозяйствам, укрепление материально-технической базы в поселках, на субсидирование транспортных расходов.

«Она может пойти просто на оказание помощи коренным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – такое сегодня наблюдается нередко», - отметил Вэнго.

По его словам, до конца августа Координационный совет соберет и даст более конкретные и точечные предложения от коренных. До конца лета составят также реестр общин, которые могут претендовать на ту или иную помощь со стороны компании.

«У государства и у края тоже есть программа оказания помощи коренным. Надеемся, что с 800 миллионов ее увеличат до 1 миллиарда рублей – речь ведь идет обо всей России. Красноярский край мог бы быть пионером в этой сфере», - подытожил Валерий Хольмович.

Григорий Дюкарев, председатель ассоциации КМНС Таймыра, подтвердил, что работа по взаимодействию с коренными «Норникелем» ведется оперативная, своевременная. В том числе в части совместной деятельностью с НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики.

«Оленя в связи со сменой климата и по ряду других причин на 2 тысячи голов стало меньше, но благодаря «Норникелю» ученые, прибывшие на территорию, составляют новые карты угодий, определяют их экологический и хозяйственный потенциал», - отметил Григорий Иванович.

Зинаида Веселовская, председатель семейной (родовой) общины коренных малочисленных народов севера «Агапа» рассказала, что на встрече в ЗФ подняла вопрос логистики в пределах ее поселка. Теперь, по ее мнению, есть надежда решить проблему с транспортировкой улова – раньше этот процесс не двигался с места, и ее земляки не могли получить своевременную оплату за промысел.

«Мне понравилось отношение руководителя Норильского дивизиона компании «Норникель» к коренным. Наши заявки и предложения приняты и будут удовлетворены. Проблему транспортировки и, как следствие - удешевления продукции с рыболовецкой точки - компания решит. Будем благодарны за такую поддержку», - отметила Зинаида Васильевна.



Владимир Малахов, Rough&Polished





