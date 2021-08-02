Эксклюзив
«Грант»: «Мы хотим продвигать не только собственный бренд, но и бренд Санкт-Петербурга»
«Грант» - ювелирная компания в Санкт-Петербурге, основанная в 1999 году как небольшая частная мастерская по производству изделий из золота с бриллиантами. По данным пробирной инспекции, с 2007 года производство компании входит в десятку крупнейших производителей...
Сегодня
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Чистая и общая прибыль на акцию Sibanye-Stillwater вырастет на 138%
Промежуточные чистая и общая прибыль на акцию прогнозируются в диапазоне от 8,35 ранда (57 центов США) до 8,52 ранда (59 центов США) в течение рассматриваемого периода по сравнению с 3,51 ранда (21 цент США) и 3,5 ранда (21 цент США) годом ранее.
Sibanye заявила, что за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, компания продемонстрировала стабильные операционные показатели, которые подкрепили высокие финансовые показатели, обеспечив возможность получения прибыли в связи с более высокими ценами на драгоценные металлы и компенсируя влияние укрепившегося на 13% ранда по отношению к доллару США.
Согласно компании, добыча металлов платиновой группы (МПГ), входящих в корзину 4E (платина, палладий, родий и золото), на предприятиях в Южной Африке в объеме 928 992 унций выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Добыча МПГ 4E подземным способом выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 817 369 унций, при этом добыча МПГ 4E открытым способом увеличилась на 34%, до 76 796 унций. Закупка у третьих лиц концентрата, обрабатываемого на плавильных и аффинажных предприятиях в районе города Марикана, увеличилась на 29%, до 34 827 унций.
В сообщении Sibanye-Stillwater говорится, что производство платины и палладия на ее предприятиях в США в объеме 298 301 унции (в первом полугодии 2020: 297 740 унций) не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за 21-дневной остановки работ, связанной с безопасностью, в июне 2021 года, что привело к сокращению добычи примерно на 20 000 унций. Повторная переработка платины, палладия и золота незначительно увеличилась, достигнув 402 872 унций.
Производство золота на золоторудных предприятиях в Южной Африке (включая компанию DRDGOLD) увеличилось на 29%, до 16 138 кг (518 848 унций) по сравнению с первой половиной 2020 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished