Чистая и общая прибыль на акцию Sibanye-Stillwater вырастет на 138%

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В первой половине года, закончившейся 30 июня, Sibanye-Stillwater планирует увеличить чистую и общую прибыль на акцию более чем на 138% в годовом исчислении.

Промежуточные чистая и общая прибыль на акцию прогнозируются в диапазоне от 8,35 ранда (57 центов США) до 8,52 ранда (59 центов США) в течение рассматриваемого периода по сравнению с 3,51 ранда (21 цент США) и 3,5 ранда (21 цент США) годом ранее.

Sibanye заявила, что за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, компания продемонстрировала стабильные операционные показатели, которые подкрепили высокие финансовые показатели, обеспечив возможность получения прибыли в связи с более высокими ценами на драгоценные металлы и компенсируя влияние укрепившегося на 13% ранда по отношению к доллару США.

Согласно компании, добыча металлов платиновой группы (МПГ), входящих в корзину 4E (платина, палладий, родий и золото), на предприятиях в Южной Африке в объеме 928 992 унций выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Добыча МПГ 4E подземным способом выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 817 369 унций, при этом добыча МПГ 4E открытым способом увеличилась на 34%, до 76 796 унций. Закупка у третьих лиц концентрата, обрабатываемого на плавильных и аффинажных предприятиях в районе города Марикана, увеличилась на 29%, до 34 827 унций.

В сообщении Sibanye-Stillwater говорится, что производство платины и палладия на ее предприятиях в США в объеме 298 301 унции (в первом полугодии 2020: 297 740 унций) не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за 21-дневной остановки работ, связанной с безопасностью, в июне 2021 года, что привело к сокращению добычи примерно на 20 000 унций. Повторная переработка платины, палладия и золота незначительно увеличилась, достигнув 402 872 унций.

Производство золота на золоторудных предприятиях в Южной Африке (включая компанию DRDGOLD) увеличилось на 29%, до 16 138 кг (518 848 унций) по сравнению с первой половиной 2020 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





