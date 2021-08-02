Northam Platinum завершила присоединение к проекту «Схема Замбези»

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Northam Platinum завершила присоединение к проекту «Схема Замбези» (Zambezi Scheme), и сделка в рамках этого присоединения должна вступить в силу 23 августа.

Проект «Схема Замбези» включает в себя комплекс ГЭС Кариба и любые новые плотины, водохранилища и сооружения, которые могут быть построены или установлены на реке Замбези с ведома компании Zambezi River Authority (ZRA) («Управление реки Замбези»), которая по решению парламентов Замбии и Зимбабве руководит этим комплексом гидроэлектростанций.

Генеральный директор Northam Platinum Пол Данн (Paul Dunne) сказал, что приобретение компанией оставшихся привилегированных акций «Схемы Замбези» окажет положительное влияние на прибыль на акцию и представляет собой последний шаг в стратегии Northam Platinum по приобретению привилегированных акций «Схемы Замбези», что является ключевым элементом более широкой стратегии компании по увеличению стоимости активов для акционеров.

«Мы очень рады, что достигли этой важной вехи, и с нетерпением ждем реализации оставшихся этапов сделки для завершения очень значительного обратного выкупа акций», - сказал он.

Компания по добыче металлов платиновой группы получила одобрение акционеров на присоединение к «Схеме Замбези» 20 июля.

Сделка была осуществлена посредством «Схемы Замбези» и последующего делистинга акций с основной площадки Йоханнесбургской фондовой биржи (Johannesburg Stock Exchange, JSE).

Northam Platinum также предложила продлить сделку по программе расширения участия местного населения в экономике на 15 лет, включая предложенное ее материнской компанией Northam Holdings приобретение всех выпущенных акций Northam Platinum (за исключением казначейских акций) в обмен на рассмотрение схемы со стороны Northam Platinum.

Предлагаемая сделка по продлению программы расширения участия местного населения в экономике восстановит долю собственности исторически обездоленных лиц в Northam Platinum до 26,5% (за вычетом казначейских акций) с акцентом на участие в этом сотрудников группы компаний Northam, а также принимающих ее на своей земле и затронутых ею сообществ.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





