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Автор: Алекс Попов
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Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
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12 июля 2021
Костромской губернатор заподозрил ювелиров в обмане
Сомнения у главы региона вызвала статистика количества работников на заводах в сравнении с объёмами производства изделий.
Как пояснили агентству REGNUM в департаменте по труду и социальной защите населения, в январе-мае 2019 года в ювелирной отрасли области (без учёта индивидуальных предпринимателей) работали 7 365 человек, в аналогичный период 2021 года их число сократилась на 1 638 специалистов — до 5 727 человек.
Объём отгрузки продукции за январь-июнь 2019 года составил 11,7 млрд рублей, за первые шесть месяцев 2020 года этот показатель упал до 9,3 млрд рублей, но в 2021 году преодолел «доковидные» показатели и возрос до 15,2 млрд рублей. Таким образом, количество работников на ювелирных предприятиях сократилось, но объёмы производства в этой сфере превысили показатели 2020 года.
«Складывается впечатление, что люди вернулись на свои предприятия, но работают без оформления. Посмотрите самым внимательным образом, кто был сокращен и где сегодня эти люди находятся. Проработайте этот вопрос с налоговой службой и пенсионным фондом. Необходимо разбираться предметно», - сказал Ситников.
В какие сроки будут проведены проверки на предприятиях, пока не уточняется.
Ювелирная отрасль дает около 18% доходов в бюджет Костромской области, в регионе производится более 60% от общероссийского объёма украшений, пишет REGNUM.
Алекс Шишло для Rough&Polished