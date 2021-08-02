В первом полугодии 2021 года выручка Sarine Technologies увеличилась на 61%, до 36 млн долларов

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Компания Sarine Technologies Ltd объявила о своих финансовых результатах за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года. В течение рассматриваемого периода значительный рост производственной деятельности в Индии, который начался к концу третьего квартала 2020 года, продолжился и в 2021 году. Производство бриллиантов было обусловлено высоким спросом на ювелирные изделия с ними после возобновления розничной торговли на ключевых мировых рынках в конце лета 2020 года, что нашло свое продолжение в ходе показавшего высокие результаты праздничного сезона в конце года на рынке США и во время оживленного сезона в ходе китайского Нового года в начале 2021 года на большей части азиатско-тихоокеанского рынка.

Проблемы и неопределенность из-за неизбежных карантинов, вызванных возрождением вируса COVID-19 в Индии, заставили большинство производителей работать в течение мая и июня, отказываясь от летних отпусков, чтобы удовлетворить спрос на бриллианты. При общих положительных условиях бизнеса в первом полугодии 2021 года выручка компании составила 36,0 млн долларов США, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,4 млн долларов), на который негативно повлияли вводимые по всему миру режимы самоизоляции.

Рентабельность в первом полугодии 2021 года повысилась за счет значительного увеличения выручки и валовой прибыли, которые выросли за счет эффекта масштаба, увеличения общих продаж и благоприятного ассортимента продукции.

После того, как Sarine Technologies вернулась в основном к нормальному режиму работы после сокращений производства, начатых в 2020 году на фоне пандемии, операционные расходы компании выросли на 10%, достигнув 13,1 млн долларов. Несмотря на это возвращение к более высокому уровню расходов, устойчивый рост выручки обеспечил долю постоянных издержек в рамках полных издержек на производство продукции в размере 12,6 млн долларов в первом полугодии 2021 года по сравнению со всего лишь 1,2 млн долларов в первом полугодии 2020 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





