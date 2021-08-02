Эксклюзив
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
В первом полугодии 2021 года выручка Sarine Technologies увеличилась на 61%, до 36 млн долларов
Проблемы и неопределенность из-за неизбежных карантинов, вызванных возрождением вируса COVID-19 в Индии, заставили большинство производителей работать в течение мая и июня, отказываясь от летних отпусков, чтобы удовлетворить спрос на бриллианты. При общих положительных условиях бизнеса в первом полугодии 2021 года выручка компании составила 36,0 млн долларов США, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,4 млн долларов), на который негативно повлияли вводимые по всему миру режимы самоизоляции.
Рентабельность в первом полугодии 2021 года повысилась за счет значительного увеличения выручки и валовой прибыли, которые выросли за счет эффекта масштаба, увеличения общих продаж и благоприятного ассортимента продукции.
После того, как Sarine Technologies вернулась в основном к нормальному режиму работы после сокращений производства, начатых в 2020 году на фоне пандемии, операционные расходы компании выросли на 10%, достигнув 13,1 млн долларов. Несмотря на это возвращение к более высокому уровню расходов, устойчивый рост выручки обеспечил долю постоянных издержек в рамках полных издержек на производство продукции в размере 12,6 млн долларов в первом полугодии 2021 года по сравнению со всего лишь 1,2 млн долларов в первом полугодии 2020 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished