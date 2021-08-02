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Автор: Алекс Попов
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12 июля 2021
Mountain Province объявила финансовые результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года
Во втором квартале компанией было продано 718 549 каратов алмазов при средней цене 90 канадских долларов за карат (US$ 73 за карат) и общей выручке в размере 64,7 млн канадских долларов (US$ 52,6 млн). В первом квартале 2021 годы было реализовано 602 773 карата алмазов при средней цене 90 канадских долларов США за карат (US$ 71 доллар за карат) и общей выручке в 54,2 млн канадских долларов США (US$ 42,7 млн).
В первом полугодии 2021 года было продано 1 321 317 каратов алмазов при средней цене 90 канадских долларов за карат (US$ 72 за карат) и общей выручке в 119,0 млн канадских долларов (US$ 95,3 млн). В первом полугодии 2020 года было реализовано 1 416 677 каратов алмазов при средней цене 70 канадских долларов за карат (US$ 52 за карат) и общей выручке в 99,5 млн канадских долларов (US$ 74,2 млн).
Чистая прибыль за полугодие 2021 года по состоянию на 30 июня 2021 года составила 29,8 млн канадских долларов, или 0,14 доллара прибыли на акцию по сравнению с чистым убытком в 2020 году в размере 67,7 млн канадских долларов, или 0,32 доллара убытка на акцию.
Положительная рыночная конъюнктура, начавшаяся в начале года, продолжалась и во втором квартале. Мировая экономика начала восстанавливаться, по мере того как многие страны начали отменять ограничения, введенные из-за COVID-19. Ожидается, что эта положительная тенденция сохранится во второй половине 2021 года на фоне продолжающегося восстановления доверия потребителей и уровня расходов. Подкрепляет это ожидание тот факт, что США и Китай продолжают поощрять потребительские расходы в рамках своих планов восстановления после COVID-19, а крупные производители продолжают применять политику приоритета цен над объемами сбыта к выпуску на рынок необработанных алмазов, поддерживая восстановление отрасли, отмечает Mountain Province.
Алекс Шишло для Rough&Polished