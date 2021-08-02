Горнодобывающая компания Royal Bafokeng увеличила прибыль на акцию за первое полугодие на 446,3%

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Компания по добыче металлов платиновой группы (МПГ) Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) зафиксировала увеличение общей прибыли на акцию на 446,3% за шесть месяцев, закончившихся в июне.

Компания сообщила, что общая прибыль на акцию составила 1 831,9 цента по сравнению с 335,3 цента годом ранее.

Рынок МПГ по-прежнему характеризовался высокими ценами на корзину металлов в долларах, умеренно сдерживаемыми силой ранда, что привело к рекордным условиям ценообразования на корзину и мощным операционным денежным потокам.

Прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA) увеличилась на 163,4%, с 2 087,8 млн рандов до 5 499,1 млн рандов, при этом EBITDA увеличилась на 57,4% с 45,3% в предыдущем сравнительном периоде.

Выручка RBPlat за шесть месяцев выросла на 108,1%, достигнув 9 584,3 млн рандов, чему способствовали высокие цены на корзину МПГ.

«Несмотря на то, что производство в первом полугодии было ограничено медленным перезапуском предприятий в результате второй волны COVID-19 и других операционных проблем, мы увеличили производство МПГ в корзине 4E (платина, палладий, родий и золото) на 24,3%, до 215,7 тыс. унций», - заявили в компании.

Платина обеспечила 22,2% выручки от операций RBPlat в отчетном периоде, а палладий и родий - 65,9%.

Стоимость унции металлов в корзине 4E выросла на 50,1%, до 42 600,4 ранда с 28 388,8 ранда годом ранее в основном за счет роста цен на палладий и родий.

«Это было нивелировано более сильным рандом со средним обменным курсом, полученным за период на уровне 14,01 ранда за доллар США по сравнению с 17,53 ранда за доллар США в предыдущем сравнительном периоде», - отметила компания.

Ожидается, что производство за полный год составит от 4,6 до 4,75 тонны при содержании металлов, входящих в корзину 4E, от 3,90 до 3,93 г на тонну руды.

Предполагается, что годовое производство металлов, входящих в корзину 4E, составит от 475 до 485 тыс. унций.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





