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Автор: Алекс Попов
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Намибия изучает возможность прямого экспорта алмазов и полудрагоценных камней в Индию
Выступая на торговом саммите Индия-Намибия, организованном торговой комиссией Индии и Намибии в индийском Ченнае 3 августа, Габриэль П. Синимбо (Gabriel P Sinimbo), Верховный комиссар Республики Намибия, сказал: «В настоящее время наши алмазы и полудрагоценные камни экспортируются в Индию через Лондон, и мы хотим изменить это, чтобы эти товары можно было напрямую экспортировать в Индию. А Намибия может импортировать сельскохозяйственную технику и оборудование, информационные технологии и многие другие товары из Индии».
«Индия входит в шестерку ведущих торговых партнеров Намибии. Она остается важным стратегическим партнером и как рынок, и как источник прямых иностранных инвестиций», - отметил он.
Синимбо также упомянул о том, что многие индийские компании инвестировали в различные предприятия в Намибии, включая производства по огранке алмазов, а также в розничную торговлю.
«В Намибии по-прежнему существуют широкие возможности для бизнеса в таких сферах, как агропромышленный комплекс, фармацевтика, пищевая промышленность, солнечная энергия, информационные технологии, драгоценные камни и ювелирные изделия, высшее образование и производственный сектор», - добавил он.
В 2018-19 годах объем двусторонней торговли между Индией и Намибией составил 135,92 млн долларов, при этом экспорт из Индии оценивался в 82,37 млн долларов, а импорт в Индию в 53,55 млн долларов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished