Эксклюзив

Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну

Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...

02 августа 2021

Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира

Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...

26 июля 2021

Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками

Автор: Алекс Попов

Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...

20 июля 2021

Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс

Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...

19 июля 2021

Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе

Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...

12 июля 2021

АЛРОСА вошла в топ-100 ESG-рейтинга агентства Moody’s

Сегодня
Новости
В распространенном во вторник пресс-релизе компания АЛРОСА сообщила, что она вошла в топ-100 ежегодного ESG-рейтинга The Best Emerging Market Performers Ranking, который был подготовлен международным агентством V.E (Vigeo Eiris), входящим в Moody’s ESG Solutions.
В рейтинг вошли компании, работающие на развивающихся рынках и демонстрирующие лучшие в своей отрасли показатели в области реализации ESG-инициатив. В рейтинге представлены 843 компании из 36 секторов, среди них – 3 российские компании, включая АЛРОСА.
«АЛРОСА уделяет пристальное внимание вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления, поэтому мы рады тому, что наши ESG-инициативы по достоинству оценивает авторитетное международное агентство, и гордимся тем, что АЛРОСА – одна из трех российских компаний, присутствующих в рейтинге. Наша компания продолжает совершенствовать систему устойчивого развития. В текущем году мы вышли на новый уровень и предприняли несколько важных шагов в этом направлении, среди которых постановка долгосрочных целей и создание профильного комитета с участием международных экспертов», - прокомментировал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.

Владимир Малахов, Rough&Polished


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