Эксклюзив
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
АЛРОСА вошла в топ-100 ESG-рейтинга агентства Moody’s
В рейтинг вошли компании, работающие на развивающихся рынках и демонстрирующие лучшие в своей отрасли показатели в области реализации ESG-инициатив. В рейтинге представлены 843 компании из 36 секторов, среди них – 3 российские компании, включая АЛРОСА.
«АЛРОСА уделяет пристальное внимание вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления, поэтому мы рады тому, что наши ESG-инициативы по достоинству оценивает авторитетное международное агентство, и гордимся тем, что АЛРОСА – одна из трех российских компаний, присутствующих в рейтинге. Наша компания продолжает совершенствовать систему устойчивого развития. В текущем году мы вышли на новый уровень и предприняли несколько важных шагов в этом направлении, среди которых постановка долгосрочных целей и создание профильного комитета с участием международных экспертов», - прокомментировал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.
Владимир Малахов, Rough&Polished