АЛРОСА вошла в топ-100 ESG-рейтинга агентства Moody’s

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В распространенном во вторник пресс-релизе компания АЛРОСА сообщила, что она вошла в топ-100 ежегодного ESG-рейтинга The Best Emerging Market Performers Ranking, который был подготовлен международным агентством V.E (Vigeo Eiris), входящим в Moody’s ESG Solutions.

В рейтинг вошли компании, работающие на развивающихся рынках и демонстрирующие лучшие в своей отрасли показатели в области реализации ESG-инициатив. В рейтинге представлены 843 компании из 36 секторов, среди них – 3 российские компании, включая АЛРОСА.

«АЛРОСА уделяет пристальное внимание вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления, поэтому мы рады тому, что наши ESG-инициативы по достоинству оценивает авторитетное международное агентство, и гордимся тем, что АЛРОСА – одна из трех российских компаний, присутствующих в рейтинге. Наша компания продолжает совершенствовать систему устойчивого развития. В текущем году мы вышли на новый уровень и предприняли несколько важных шагов в этом направлении, среди которых постановка долгосрочных целей и создание профильного комитета с участием международных экспертов», - прокомментировал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.



Владимир Малахов, Rough&Polished





