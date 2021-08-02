Эксклюзив
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
02 августа 2021
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
Гохран 7 сентября проведет еще один аукцион по алмазам
На пятом аукционе Гохрана было продано 1,018 млн карат алмазов на сумму $139,2 млн (более чем на 22% выше стартовой цены). Около 70% выставленного на торги сырья скупила АЛРОСА, действуя по просьбе своих долгосрочных клиентов. Рынок испытывает острый дефицит алмазного сырья, необходимого огранщикам для выполнения растущего числа заказов, в то время как запасы во всех сегментах системы на минимуме, пояснила компания.
Изначально Гохран в этом году ориентировался на продажи в рамках бюджетного лимита в размере около $70 млн (в эту сумму входят потенциальные продажи драгметаллов и бриллиантов, а также других драгкамней). Но в июле Гохран высказался о возможности продаж накопленных ранее алмазов на более крупную сумму, чтобы извлечь выгоду из восстановления мирового спроса на алмазы после пандемии.
До этого Гохран по итогам четырех аукционов продал 1,202 млн карат алмазов на $67 млн.
По оценкам "ВТБ Капитала", крупные продажи Гохрана на сумму $500 млн и более могут стать преградой для дальнейшего роста цен на алмазы и создать риск накопления запасов для АЛРОСА. За более чем 13 лет Гохран аккумулировал запасы на сумму около $1,1 млрд, что эквивалентно почти 60% общего дефицита рынка в 2021-2022 годах.
Алекс Шишло для Rough&Polished