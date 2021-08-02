Судан увеличил производство золота в первом полугодии благодаря сокращению контрабанды

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По официальным данным, добыча золота в Судане выросла до 30,3 тонны в первой половине 2021 года по сравнению с 15,6 тонны за тот же период годом ранее, поскольку власти сократили незаконную трансграничную торговлю.

Информационное агентство Bloomberg приводит слова руководителя отдела планирования и исследований суданского ведомства по полезным ископаемым Аль-Садыга Аль-Хаджа (Al-Sadig Al-Haj), который заявил, что эта североафриканская страна заработала около 38,2 млрд суданских фунтов (86 млн долларов США) на золоте в период с января по конец июня 2021 года.

Он добавил, что Судан планирует выручить 104 млрд фунтов за 100 тонн желтого металла к концу этого года.

Министр финансов Гибрил Ибрагим (Gibril Ibrahim) заявил в июне прошлого года, что Судан пытается привлечь частные инвестиции в отрасль, в которой преобладает неофициальная горнодобывающая деятельность.

Правительство получало относительно небольшую долю от общего объема добычи золота из-за контрабанды.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





