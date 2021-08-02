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Botswana Diamonds продвигается вперед на проекте Торни Ривер
Согласно Botswana Diamonds, двухнедельная задержка, вызванная местными проблемами, связанными с пандемией коронавируса, означает, что результаты теперь будут доступны в середине августа.
«Положительные первоначальные признаки побудили [Botswana Diamonds] запланировать дополнительное бурение на непроверенном участке земли между рекой и уже обнаруженными выходами кимберлита, - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling). - Подготовка площадки продолжается».
Botswana Diamonds недавно обнаружила второй выход кимберлита на проекте Торни Ривер.
Независимые специалисты объединили все геофизические данные и данные бурения, чтобы смоделировать потенциальный объем двух соседних кимберлитовых тел и соединяющего их кимберлита.
Обновленная модель оценивает совокупный объем двух кимберлитов в диапазоне от 300 000 до 600 000 тонн, что представляет собой трехкратное увеличение объема после моделирования первого источника кимберлита.
Как ожидает Botswana Diamonds, исходя из исторических данных о содержании алмазов в дайках Торни Ривер и Марсфонтейн (Marsfontain), оно может составить 60 каратов на сто тонн руды.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished