Botswana Diamonds продвигается вперед на проекте Торни Ривер

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Компания Botswana Diamonds, зарегистрированная на биржах AIM и BSE, сообщила, что первоначальные данные анализа образцов, полученных в ходе кампании бурения на ее алмазном проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке, являются положительными.

Согласно Botswana Diamonds, двухнедельная задержка, вызванная местными проблемами, связанными с пандемией коронавируса, означает, что результаты теперь будут доступны в середине августа.

«Положительные первоначальные признаки побудили [Botswana Diamonds] запланировать дополнительное бурение на непроверенном участке земли между рекой и уже обнаруженными выходами кимберлита, - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling). - Подготовка площадки продолжается».

Botswana Diamonds недавно обнаружила второй выход кимберлита на проекте Торни Ривер.

Независимые специалисты объединили все геофизические данные и данные бурения, чтобы смоделировать потенциальный объем двух соседних кимберлитовых тел и соединяющего их кимберлита.

Обновленная модель оценивает совокупный объем двух кимберлитов в диапазоне от 300 000 до 600 000 тонн, что представляет собой трехкратное увеличение объема после моделирования первого источника кимберлита.

Как ожидает Botswana Diamonds, исходя из исторических данных о содержании алмазов в дайках Торни Ривер и Марсфонтейн (Marsfontain), оно может составить 60 каратов на сто тонн руды.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





