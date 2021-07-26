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12 июля 2021
Gemfields увеличила добычу изумрудов в первом полугодии
Она также добыла 2,05 млн каратов рубинов на своем руднике Монтепуэс (Montepuez) в Мозамбике.
Увеличение добычи произошло несмотря на закрытие рудника Кагем в период с января по февраль, когда производство возобновилось только в марте 2021 после приостановки работ по добыче полезных ископаемых в апреле 2020 года из-за пандемии COVID-19.
Gemfields сообщила, что ее денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 30 июня 2021 года составляли 67,3 млн долларов, и при этом компания имела непогашенную задолженность в размере 38,6 млн долларов перед банками ABSA и Banco Comercial e de Investimentos, в результате чего чистая ее денежная позиция составила 28,7 млн долларов.
Чистая денежная позиция не включает в себя непогашенную дебиторскую задолженность по аукционам в размере 6,6 млн долларов.
В сообщении Gemfields говорится, что годовой доход от аукциона по изумрудам составил 31,4 млн долларов, а выручка от аукциона по рубинам составила 58,9 млн долларов, в результате чего общая выручка по изумрудам и рубинам составила 90,3 млн долларов.
Общая выручка от аукционов по продаже изумрудов с рудника Кагем в 2020 году составила 22,4 млн долларов, в то время как в прошлом году аукционов по продаже рубинов не проводилось.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished