За первые четыре месяца 2021 года Ангола произвела 3,1 млн каратов алмазного сырья

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Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на правительственного чиновника, за первые четыре месяца 2021 года Ангола произвела 3,1 млн каратов алмазов. За аналогичный период прошлого года в стране было добыто 5,3 млн каратов алмазов.

Агентство Синьхуа приводит слова директора по планированию и статистике минеральных ресурсов Александра Гарретта (Alexandre Garrett), который сказал, что объем производства был «приемлемым» с учетом последствий пандемии COVID-19.

Он добавил, что Луанда продолжит поддерживать алмазодобывающие компании в целях увеличения добычи.

К 2022 году Ангола планирует добыть 9,1 млн каратов алмазов.

В прошлом году страна произвела около 8 млн каратов по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году из-за глобальной пандемии COVID-19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





