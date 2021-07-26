Эксклюзив
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
Вчера
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
За первые четыре месяца 2021 года Ангола произвела 3,1 млн каратов алмазного сырья
Агентство Синьхуа приводит слова директора по планированию и статистике минеральных ресурсов Александра Гарретта (Alexandre Garrett), который сказал, что объем производства был «приемлемым» с учетом последствий пандемии COVID-19.
Он добавил, что Луанда продолжит поддерживать алмазодобывающие компании в целях увеличения добычи.
К 2022 году Ангола планирует добыть 9,1 млн каратов алмазов.
В прошлом году страна произвела около 8 млн каратов по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году из-за глобальной пандемии COVID-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished