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Автор: Алекс Попов

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12 июля 2021

За первые четыре месяца 2021 года Ангола произвела 3,1 млн каратов алмазного сырья

Сегодня
Новости
Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на правительственного чиновника, за первые четыре месяца 2021 года Ангола произвела 3,1 млн каратов алмазов. За аналогичный период прошлого года в стране было добыто 5,3 млн каратов алмазов.
Агентство Синьхуа приводит слова директора по планированию и статистике минеральных ресурсов Александра Гарретта (Alexandre Garrett), который сказал, что объем производства был «приемлемым» с учетом последствий пандемии COVID-19.
Он добавил, что Луанда продолжит поддерживать алмазодобывающие компании в целях увеличения добычи.
К 2022 году Ангола планирует добыть 9,1 млн каратов алмазов.
В прошлом году страна произвела около 8 млн каратов по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году из-за глобальной пандемии COVID-19.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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