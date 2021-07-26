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Фонд исследования цветных бриллиантов: результаты второго квартала говорят о положительной тенденции для всех цветных бриллиантов
Во втором квартале 2021 года цены на цветные бриллианты во всех категориях продемонстрировали рост на 0,2%. Голубые и розовые камни, подорожав соответственно на 0,4% и 0,3%, стали лидерами роста, а желтые выросли в цене на 0,1% по сравнению с небольшим снижением в предыдущем квартале. Рост цен следует за общим ростом цен на 0,3% в 1 квартале 2021 года.
Во втором квартале цены на розовые бриллианты выросли на 0,3% в основном из-за общего роста цен на цветные бриллианты на 0,6%, при этом цены на розовые бриллианты весом 2 и 3 карата выросли на 1,6% и 2% соответственно. Розовые камни весом 1 карат продемонстрировали самый высокий рост в этой цветной категории (2,2%), в то время как розовые камни весом 10 каратов снизились в цене на 1,1%.
Цены на голубые бриллианты в целом выросли на 0,4% после общего повышения цен на 0,8% в этой цветной категории. Наибольший прирост в стоимости на 1,3% показали бриллианты голубого цвета весом 1,5 и 2 карата во всех диапазонах цветовой насыщенности, при этом голубые камни весом 1,5 карата выросли в цене на 1,7%, а камни интенсивного голубого цвета весом 1,5 карата - на 2,2%. Вместе с тем цены на камни весом 3 и 5 каратов всех уровней насыщенности незначительно снизились: на 0,2% и 0,1% соответственно.
Цены на желтые бриллианты во втором квартале оставались стабильными, увеличившись на 0,1%. Большинство категорий цветных драгоценных камней показали лучшие результаты во втором квартале по сравнению с первым кварталом. Наибольший рост продемонстрировала категория бриллиантов ярко-желтого цвета весом 5 каратов - на 1,3%. За ними с небольшим отрывом следовали цены на камни такого же цвета весом 10 каратов, поднявшись на 0,9%, в то время как цены на 10-каратные желтые бриллианты продемонстрировали падение на 2,1%.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished