Фонд исследования цветных бриллиантов: результаты второго квартала говорят о положительной тенденции для всех цветных бриллиантов

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Фонд исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) объявил результаты за второй квартал 2021 года, показывающие, что Индекс цен на цветные бриллианты (Fancy Color Diamond Index) отражает положительную тенденцию для всех цветных бриллиантов.

Во втором квартале 2021 года цены на цветные бриллианты во всех категориях продемонстрировали рост на 0,2%. Голубые и розовые камни, подорожав соответственно на 0,4% и 0,3%, стали лидерами роста, а желтые выросли в цене на 0,1% по сравнению с небольшим снижением в предыдущем квартале. Рост цен следует за общим ростом цен на 0,3% в 1 квартале 2021 года.

Во втором квартале цены на розовые бриллианты выросли на 0,3% в основном из-за общего роста цен на цветные бриллианты на 0,6%, при этом цены на розовые бриллианты весом 2 и 3 карата выросли на 1,6% и 2% соответственно. Розовые камни весом 1 карат продемонстрировали самый высокий рост в этой цветной категории (2,2%), в то время как розовые камни весом 10 каратов снизились в цене на 1,1%.

Цены на голубые бриллианты в целом выросли на 0,4% после общего повышения цен на 0,8% в этой цветной категории. Наибольший прирост в стоимости на 1,3% показали бриллианты голубого цвета весом 1,5 и 2 карата во всех диапазонах цветовой насыщенности, при этом голубые камни весом 1,5 карата выросли в цене на 1,7%, а камни интенсивного голубого цвета весом 1,5 карата - на 2,2%. Вместе с тем цены на камни весом 3 и 5 каратов всех уровней насыщенности незначительно снизились: на 0,2% и 0,1% соответственно.

Цены на желтые бриллианты во втором квартале оставались стабильными, увеличившись на 0,1%. Большинство категорий цветных драгоценных камней показали лучшие результаты во втором квартале по сравнению с первым кварталом. Наибольший рост продемонстрировала категория бриллиантов ярко-желтого цвета весом 5 каратов - на 1,3%. За ними с небольшим отрывом следовали цены на камни такого же цвета весом 10 каратов, поднявшись на 0,9%, в то время как цены на 10-каратные желтые бриллианты продемонстрировали падение на 2,1%.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





