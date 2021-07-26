Эксклюзив
Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
Сегодня
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
В 2021 финансовом году Diamcor Mining зафиксировала чистый убыток в размере 3,4 млн долларов
Из-за последствий, вызванных закрытием производства по требованию властей по причине глобальной пандемии COVID-19, выручка компании оказалась ниже ожидаемой, составив 1,5 млн долларов по сравнению с примерно 4 млн долларов в 2020 году.
Diamcor Mining также получила 21 863 доллара США от процентов и других доходов в течение года, что было ниже по сравнению с 45 482 долларами годом ранее.
Снижение, по словам компании, произошло в первую очередь из-за падения процентных ставок и инвестиционных ставок в Южной Африке.
По состоянию на 31 марта 2021 года оборотный капитал компании составлял 416 173 доллара по сравнению с отрицательным оборотным капиталом в 1,6 млн долларов в предыдущем году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished