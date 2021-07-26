В 2021 финансовом году Diamcor Mining зафиксировала чистый убыток в размере 3,4 млн долларов

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Компания Diamcor Mining, которая ведет пробную добычу алмазов на своем проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) на руднике Венеция (Venetia) в Южной Африке, заявила, что за год, закончившийся 31 марта 2021 года, она зафиксировала чистый убыток в размере 3,4 млн долларов США, в результате чего убыток на акцию составил 0,05 доллара.

Из-за последствий, вызванных закрытием производства по требованию властей по причине глобальной пандемии COVID-19, выручка компании оказалась ниже ожидаемой, составив 1,5 млн долларов по сравнению с примерно 4 млн долларов в 2020 году.

Diamcor Mining также получила 21 863 доллара США от процентов и других доходов в течение года, что было ниже по сравнению с 45 482 долларами годом ранее.

Снижение, по словам компании, произошло в первую очередь из-за падения процентных ставок и инвестиционных ставок в Южной Африке.

По состоянию на 31 марта 2021 года оборотный капитал компании составлял 416 173 доллара по сравнению с отрицательным оборотным капиталом в 1,6 млн долларов в предыдущем году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





