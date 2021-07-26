Lucara Diamond добыла белый драгоценный алмаз весом 393 карата на руднике в Ботсване

Фото: Lucara Diamond

Lucara Diamond добыла белый алмаз высшего ювелирного качества типа IIa весом 393,5 карата на полностью принадлежащем ей алмазном руднике Карове (Karowe) в Ботсване.По словам алмазодобывающего предприятия, драгоценный камень был извлечен из руды, добытой на участке M/PK (S) южного крыла месторождения.Согласно Lucara Diamond, в том же производственном месяце в результате обработки материала с участка M/PK (S) был извлечен белый алмаз ювелирного качества массой 156,2 карата.«Это недавнее извлечение еще раз демонстрирует сильные и стабильные показатели ресурсов южного крыла месторождения, - сказала исполнительный директор Lucara Diamond Эйра Томас (Eira Thomas). - Алмазы весом 393 карата и 156 каратов добавятся к коллекции значительных извлечений алмазов в 2021 году по мере того, как Lucara Diamond планирует активизировать строительные работы для предлагаемого подземного расширения рудника Карове».Этот алмаз массой 393 карата стал седьмым по счету алмазом более 300 каратов, извлеченным на Карове с начала года до настоящего времени, и третьим алмазом ювелирного качества свыше 300 каратов, добытым на участке M/PK (S) в 2021 году.