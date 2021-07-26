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Поколение Z считает платину металлом будущего, полагая, что она привносит новизну
Сринивасан (Srinivasan), выпускник Мадрасского университета, в 1984 году основал предприятие по производству ювелирных изделий, в котором работало всего 10 человек. Сегодня его группа компаний из Южной Индии является одним из крупнейших конгломератов...
Вчера
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
Геологи приступили к добыче алмазоносной руды на Попигайском месторождении
Прогнозные ресурсы месторождения в арктической зоне Красноярского края, сформированного в результате падения астероида или кометы примерно 35 млн лет назад, измеряются триллионами карат. Поставленные на баланс запасы - 330 млрд карат, что в десятки раз превосходит суммарный мировой объем обычных алмазов.
«Взрывное происхождение», из-за которого их еще называют импактными алмазами, обусловило ряд уникальных характеристик. Они малоинтересны ювелирам, поскольку обычно размер кристалла не превышает миллиметра, но очень перспективны для использования в промышленности. Импактные алмазы тверже, имеют лучшие абразивные свойства и выдерживают температуру на сотни градусов выше и обладают гораздо более высокой износостойкостью.
Российские ученые планируют построить на Попигайском месторождении небольшую опытную обогатительную установку, переработав на ней несколько десятков тонн руды.
Работы в силу удаленности месторождения стоят довольно дорого. Тем не менее, хоть и медленно, процесс продвигается и этим летом на Попигайской астроблеме работает очередная экспедиция новосибирских геологов. Ее задача – добыть и вывезти на «большую землю» несколько тонн руды, чтобы уже здесь вести отработку новых приемов обогащения.
Успешные результаты станут дополнительным аргументом для потенциальных инвесторов (месторождением стали интересоваться и крупнейшие российские корпорации) и ускорят реализацию проекта в арктической зоне Красноярского края, пишет ksonline.ru.
Алекс Шишло для Rough&Polished