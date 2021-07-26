Геологи приступили к добыче алмазоносной руды на Попигайском месторождении

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Новосибирские геологи приступили к добыче алмазоносной руды на Попигайском месторождении, являющемся самым крупным скоплением залежей алмазов на планете, пишет интернет-ресурс ksonline.ru.

Прогнозные ресурсы месторождения в арктической зоне Красноярского края, сформированного в результате падения астероида или кометы примерно 35 млн лет назад, измеряются триллионами карат. Поставленные на баланс запасы - 330 млрд карат, что в десятки раз превосходит суммарный мировой объем обычных алмазов.

«Взрывное происхождение», из-за которого их еще называют импактными алмазами, обусловило ряд уникальных характеристик. Они малоинтересны ювелирам, поскольку обычно размер кристалла не превышает миллиметра, но очень перспективны для использования в промышленности. Импактные алмазы тверже, имеют лучшие абразивные свойства и выдерживают температуру на сотни градусов выше и обладают гораздо более высокой износостойкостью.

Российские ученые планируют построить на Попигайском месторождении небольшую опытную обогатительную установку, переработав на ней несколько десятков тонн руды.

Работы в силу удаленности месторождения стоят довольно дорого. Тем не менее, хоть и медленно, процесс продвигается и этим летом на Попигайской астроблеме работает очередная экспедиция новосибирских геологов. Ее задача – добыть и вывезти на «большую землю» несколько тонн руды, чтобы уже здесь вести отработку новых приемов обогащения.

Успешные результаты станут дополнительным аргументом для потенциальных инвесторов (месторождением стали интересоваться и крупнейшие российские корпорации) и ускорят реализацию проекта в арктической зоне Красноярского края, пишет ksonline.ru.



Алекс Шишло для Rough&Polished





