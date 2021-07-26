Компания Grib Diamonds продала фиолетовый алмаз по цене свыше $ 100 000 за карат

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В прошлый четверг Grib Diamonds, являющаяся торговым подразделением AGD Diamonds, продала фиолетовый алмаз российского происхождения весом 7 каратов по рекордной цене в более чем 100 000 долларов США за карат.

Это произошло в ходе аукциона в Антверпене, на котором Grib Diamonds выручила 65 млн долларов за алмазное сырье, поступившее главным образом с рудника имени Гриба в Архангельской области России, добычу на котором ведет компания AGD Diamonds, а также из Анголы, но в меньшем количестве.

Общий объем предложенной на аукционе продукции составил 650 000 каратов. В ходе торгов был отмечен сохраняющийся высокий спрос на алмазное сырье. Как сообщается на сайте Grib Diamonds, 23 сентября 2021 года состоится следующий аукцион, просмотр продукции к которому компания проведет 10 сентября 2021 года.



Владимир Малахов, Rough&Polished





