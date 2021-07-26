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12 июля 2021
WGC: инвестиции в золото и ювелирные изделия увеличили спрос на эту продукцию во втором квартале 2021 года
Эти две силы помогли создать спрос на золото в размере 955,1 тонны за квартал, что на 9% больше по сравнению с первым кварталом 2021 года и соответствует аналогичному периоду прошлого года в 960,5 тонны.
В период с апреля по июнь наиболее традиционные индикаторы покупок золота потребителями были положительными. Слитки и монеты - категория продуктов из физического золота, которые в подавляющем большинстве покупаются розничными инвесторами - четвертый квартал подряд демонстрировали рост потребления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за три месяца было куплено 243,8 тонны этой продукции.
Объем покупок золотых украшений потребителями в целом составил 390,7 тонны, что на 60% больше, чем за аналогичный квартал прошлого года.
В то время как и потребители, и розничные инвесторы снова покупали золото, институциональные инвесторы были менее последовательны. Во втором квартале наблюдался лишь скромный чистый приток желтого металла в размере 40,7 тонны в торгуемые на биржах золотые индексные фонды (Exchange Traded Funds, ETF), обеспеченные физическим золотом, «колебания» потока которых часто вызываются институциональными покупателями. Этот приток лишь частично компенсировал значительный отток, который отрасль наблюдала в предыдущем квартале, и в 2021 году впервые с 2014 года будет отмечен чистый отток инвестиций за первые шесть месяцев года. Центральные банки продолжали покупать золото на протяжении всего квартала. Мировые золотовалютные резервы во втором квартале выросли на 199,9 тонны.
Заглядывая в будущее, Всемирный совет по золоту оценивает спрос на ювелирные изделия в диапазоне от 1600 до 1800 тонн в год, что значительно выше уровня 2020 года, но ниже среднего пятилетнего показателя. Инвестиционный спрос должен быть в диапазоне от 1250 до 1400 тонн - немного меньше, чем в прошлом году, но в соответствии со средним показателем за десять лет. Центральные банки, вероятно, продолжат покупать золото на чистой основе в 2021 году по той же ставке или выше, чем в 2020 году, и ожидается, что предложение золота в 2021 году немного увеличится по сравнению с предыдущим годом.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished