«Норникель» принял участие в слушаниях Общественной палаты Норильска

Фото: «Норникель

»

По инициативе «Норникеля» в среду состоялось расширенное заседание Общественной палаты Норильска. Представители общественности и руководители компании обсудили усилия «Норникеля», направленные на улучшение качества жизни в Норильске. Об этом сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе компании.В дискуссиях приняли участие представители общественных некоммерческих организаций, экологи, представители местных сообществ, топ-менеджеры «Норникеля» и чиновники региона.До начала обсуждений участники облетели на вертолете район прошлогоднего аварийного разлива нефтепродуктов, побывали на реке Амбарной, где проводилась ликвидация последствий аварии, и смогли оценить эффективность очистки территории и водоемов. Также представители общественности побывали на месте стройки Серного проекта и в демонстрационном зале, в котором представлена концепция важнейшей экологической инициативы «Норникеля».Руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы России Алексей Книжников в ходе открытых дискуссий сказал: «Авария на ТЭЦ-3 стала беспрецедентным событием. Всемирный фонд дикой природы всегда ведет мониторинг таких ситуаций. За всем, что происходило с момента аварии, мы следили с помощью космической съемки. И с радостью признаем, что приехали правильные спасатели, правильно установили боны. А сегодня во время облета территории своими глазами уже увидели, что худшего сценария действительно удалось избежать».Старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров сообщил, что компании в соответствии с принятой в этом году экологической стратегией предстоит гигантская работа в Норильске по шести направлениям: борьбе с изменением климата, очищению воздуха, воды, управлению хвостохранилищами и отходами, рекультивации почвы и поддержанию биоразнообразия.«Мы намерены, по мере того как наши планы будут реализовываться, регулярно встречаться на площадке общественной палаты, рассказывать о динамике наших усилий. Мы это делаем и в отношениях с нашими инвесторами, с потребителями, которые высказывают серьезные пожелания к экологическому качеству нашей продукции, с банками и финансовыми учреждениями, которые нас финансируют. В этом плане мы сотрудничаем практически со всеми заинтересованными сторонами. Посещение Общественной палаты Норильска и выступление в ней станут таким же привычным явлением, как это и должно быть», — сказал Андрей Бугров.Вице-президент «Норникеля» по экологии Станислав Селезнев рассказал общественности о конкретных мероприятиях компании по очистке воздуха, о планах ликвидировать свалки и перерабатывать мусор. В частности, «Норникель» построит не только заводы по улавливанию и переработке двуокиси серы, но и два комплекса водоочистных сооружений на Надеждинском металлургическом заводе и Норильской обогатительной фабрике, а также пять очистных установок на рудниках.Участники дискуссий также обсудили один из острейших вопросов глобальной экологической повестки — изменение климата. Учитывая то, что Арктика теплеет быстрее, чем другие территории, в Норильске для контроля за рисками для жилых домов и промышленных объектов нужно иметь систему мониторинга вечномерзлых грунтов. Станислав Селезнев сообщил общественности, что в связи с этим «Норникель» собирается оборудовать датчиками более 1 500 зданий в Норильске. Он также добавил, что система будет отслеживать изменения в том числе с помощью скважин и аэрокосмического мониторинга.По словам первого заместителя председателя Общественного совета при Минприроды России Александра Закондырина, руководству Красноярского края надо более оперативно подготовить проектно-сметную документацию для получения федерального финансирования для реализации экологических проектов в Норильске.«Мы все помним рекордную оценку экоущерба от аварии в 148 млрд руб. (в основном это сумма ущерба водному объекту, направляемая в федеральный бюджет) полученную государством от компании. Прошло уже почти полгода, но так и непонятно на что конкретно будут потрачены эти деньги. По моей информации так и не было разработано ни одного проекта по реабилитации водного объекта в Норильском промышленном районе. Правительству края надо ускорить разработку проект-сметной документации для направления заявки на госэкоэкспертизу. А Общественную палату города Норильска настоятельно прошу взять эту работу под постоянный общественный контроль» - сказал Закондырин.Сенатор РФ Елена Шумилова, которая также приняла участие в мероприятии отметила: «Норникель социально и экологическая ответственная компания, которая готова вложиться в территорию своего присутствия и сознательно идут на многомиллиардные траты как в капитальный ремонт, так в экологию и очистку воды. Руководство компании открыта к предложениям для самого широкого круга лиц и это не может не радовать».