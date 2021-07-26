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05 июля 2021

Ангола стремится увеличить объемы огранки алмазов

Сегодня
Новости
Ангола планирует увеличить свои мощности по огранке алмазов, сказал исполнительный секретарь Национальной комиссии Кимберлийского процесса (National Kimberley Process Commission) Эстанислау Буйо (Estanislau Buio).
В настоящее время четыре гранильных фабрики в Анголе прилагают все усилия к тому, чтобы использовать 20% от объема добычи алмазов, выделенные в соответствии с Правилами политики коммерциализации алмазов (Code of Policy for Commercialisation of Diamonds).
«Пока в стране не хватает ограночных мощностей, мы так или иначе должны экспортировать необработанные алмазы», - приводит слова Эстанислау Буйо агентство Синьхуа.
В Анголе проходят огранку менее пяти процентов производимых ею алмазов из-за отсутствия достаточного количества местных гранильных фабрик.
Согласно Эстанислау Буйо, в стране строится Центр развития алмазной отрасли в Сауримо (Saurimo Diamond Development Pole) в провинции Южная Лунда, чтобы увеличить объем огранки и повысить ценность ангольских алмазов.
Ожидается, что Центр развития алмазной отрасли, в который войдут гранильные фабрики, офисы и учебные центры, откроется в этом году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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