Ангола стремится увеличить объемы огранки алмазов

Ангола планирует увеличить свои мощности по огранке алмазов, сказал исполнительный секретарь Национальной комиссии Кимберлийского процесса (National Kimberley Process Commission) Эстанислау Буйо (Estanislau Buio).

В настоящее время четыре гранильных фабрики в Анголе прилагают все усилия к тому, чтобы использовать 20% от объема добычи алмазов, выделенные в соответствии с Правилами политики коммерциализации алмазов (Code of Policy for Commercialisation of Diamonds).

«Пока в стране не хватает ограночных мощностей, мы так или иначе должны экспортировать необработанные алмазы», - приводит слова Эстанислау Буйо агентство Синьхуа.

В Анголе проходят огранку менее пяти процентов производимых ею алмазов из-за отсутствия достаточного количества местных гранильных фабрик.

Согласно Эстанислау Буйо, в стране строится Центр развития алмазной отрасли в Сауримо (Saurimo Diamond Development Pole) в провинции Южная Лунда, чтобы увеличить объем огранки и повысить ценность ангольских алмазов.

Ожидается, что Центр развития алмазной отрасли, в который войдут гранильные фабрики, офисы и учебные центры, откроется в этом году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished