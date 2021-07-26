De Beers увеличила объем производства в первом полугодии

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По данным Anglo American, De Beers произвела 15,4 млн каратов алмазов в первой половине 2021 года, что на 37% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В прошлом году эта группа алмазодобывающих компаний произвела 25 млн каратов алмазного сырья. В этом году прогнозируется добыча от 30 до 33 млн каратов.

Данные, опубликованные Anglo American в промежуточном отчете, показывают, что в первом полугодии De Beers продала 19,2 млн каратов алмазов.

Anglo American сообщила также, что базовая EBITDA De Beers в первом полугодии составила 610 млн долларов, а себестоимость единицы продукции составила 59 долларов за карат по сравнению с 57 долларами за карат годом ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





