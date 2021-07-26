Шри-ланкийский торговец драгоценными камнями обнаружил самый большой в мире сапфир весом 2,5 млн каратов

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Крупнейший в мире сапфировый блок стоимостью около 72 млн фунтов стерлингов весом 510 килограммов или 2,5 млн каратов был обнаружен во дворе дома торговца драгоценными камнями в Шри-Ланке. Он получил название «Счастливая находка». Бледно-голубой камень официально принадлежит торговцу драгоценными камнями Гэмиджу (Gamage), поскольку был найден на принадлежащем ему участке в Ратнапуре, столице драгоценных камней Шри-Ланки, согласно сообщению портала mirror.co.uk.Гэмидж сказал, что камень был найден рабочими, которые сообщили ему об этом необычном открытии. «Человек, который копал колодец, сообщил нам о каких-то редких камнях. Позже мы наткнулись на этот огромный образец», - сказал владелец сапфира.Камень, который, как сообщается, теперь помещен в сейф в Банке Цейлона, должен быть оценен международными экспертами, прежде чем его можно будет безопасно продать заинтересованным покупателям.«Я никогда раньше не видел такого большого экземпляра. Вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад, - сказал в интервью новостному агентству доктор Гамини Зойса (Gamini Zoysa), известный геммолог. - Это особый образец звездчатого сапфира, вероятно, самый большой в мире».