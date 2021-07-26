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Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
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Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
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Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
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L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
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05 июля 2021
Шри-ланкийский торговец драгоценными камнями обнаружил самый большой в мире сапфир весом 2,5 млн каратов
Фото: TV Derana
Крупнейший в мире сапфировый блок стоимостью около 72 млн фунтов стерлингов весом 510 килограммов или 2,5 млн каратов был обнаружен во дворе дома торговца драгоценными камнями в Шри-Ланке. Он получил название «Счастливая находка». Бледно-голубой камень официально принадлежит торговцу драгоценными камнями Гэмиджу (Gamage), поскольку был найден на принадлежащем ему участке в Ратнапуре, столице драгоценных камней Шри-Ланки, согласно сообщению портала mirror.co.uk.
Гэмидж сказал, что камень был найден рабочими, которые сообщили ему об этом необычном открытии. «Человек, который копал колодец, сообщил нам о каких-то редких камнях. Позже мы наткнулись на этот огромный образец», - сказал владелец сапфира.
Камень, который, как сообщается, теперь помещен в сейф в Банке Цейлона, должен быть оценен международными экспертами, прежде чем его можно будет безопасно продать заинтересованным покупателям.
«Я никогда раньше не видел такого большого экземпляра. Вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад, - сказал в интервью новостному агентству доктор Гамини Зойса (Gamini Zoysa), известный геммолог. - Это особый образец звездчатого сапфира, вероятно, самый большой в мире».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished