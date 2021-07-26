Антверпен открывает собственный учебный центр по огранке алмазов

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Алмазная компания HB Antwerp в скором времени откроет в Антверпене собственный центр обучения экспертов по алмазам и ювелирным изделиям, cообщил телеканал VRT.

Трижды в год "Академия HB" будет набирать на 12-недельный курс по восемь будущих огранщиков, которым гарантировано трудоустройство в HB Antwerp.

Компания также введет курс для будущих «планировщиков алмазов», который призван обучить сотрудников алмазных компаний тому, как анализировать и наиболее эффективным образом производить резку необработанного камня.

HB Antwerp за полтора года своего существования превратилась в крупную компанию, в которой работают 85 сотрудников и доход которой в 2020 году составил $120 млн.

Компания полностью управляет процессом поставок и производства - от необработанного алмаза до бриллианта.

«Обучение работе с алмазами имеет давнюю традицию в Антверпене, но оно находится под угрозой исчезновения. HB Antwerp предлагает отличную возможность обучения профессии и переподготовки», - заявил бургомистр Антверпена Барт Де Вевер (Bart De Wever).



Алекс Шишло для Rough&Polished





