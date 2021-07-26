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05 июля 2021
Petra Diamonds добыла белый алмаз массой 342,92 карата на руднике Куллинан
Фото: Petra Diamonds
Компания Petra Diamonds добыла белый алмаз типа IIa весом 342,92 карата исключительного качества с точки зрения цвета и чистоты на своем руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.
В сообщении компании об этом говорится, что алмаз, скорее всего, будет продан в рамках предстоящего тендера, который компания собирается провести в сентябре.
Рудник Куллинан известен как источник крупных высококачественных ювелирных алмазов, включая камни типа II.
В январе 2021 года Petra Diamonds добыла на руднике исключительный белый алмаз ювелирного качества типа IIa весом 299,3 карата, который в марте был продан за 12,18 млн долларов.
В апреле прошлого года на руднике был добыт исключительный голубой алмаз ювелирного качества типа IIb весом 39,34 карата, который в июле был продан за 40,2 млн долларов, что стало самой высокой ценой, которую Petra Diamonds получила за один камень.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished