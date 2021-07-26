Petra Diamonds добыла белый алмаз массой 342,92 карата на руднике Куллинан

Фото: Petra Diamonds

Компания Petra Diamonds добыла белый алмаз типа IIa весом 342,92 карата исключительного качества с точки зрения цвета и чистоты на своем руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке.В сообщении компании об этом говорится, что алмаз, скорее всего, будет продан в рамках предстоящего тендера, который компания собирается провести в сентябре.Рудник Куллинан известен как источник крупных высококачественных ювелирных алмазов, включая камни типа II.В январе 2021 года Petra Diamonds добыла на руднике исключительный белый алмаз ювелирного качества типа IIa весом 299,3 карата, который в марте был продан за 12,18 млн долларов.В апреле прошлого года на руднике был добыт исключительный голубой алмаз ювелирного качества типа IIb весом 39,34 карата, который в июле был продан за 40,2 млн долларов, что стало самой высокой ценой, которую Petra Diamonds получила за один камень.