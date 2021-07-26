Эксклюзив
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
De Beers выручила 510 млн долларов от продажи алмазного сырья на шестой торговой сессии при сохраняющемся спросе
В ходе пятого цикла продаж в этом году продажи алмазного сырья принесли компании 477 млн долларов.
«В течение шестого цикла продаж в этом году сохранялся хороший спрос на алмазное сырье, обусловленный высоким спросом на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых потребительских рынках США и Китая, - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Учитывая постоянный рост продаж потребителям ювелирных изделий с бриллиантами, перспективы на вторую половину года остаются позитивными, но зависят от рисков, которые продолжает нести с собой пандемия во всем мире».
De Beers по-прежнему применяла гибкий подход к продаже алмазов в течение шестой торговой сессии, при этом сама сессия продлилось дольше обычно отводимой на нее недели.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished