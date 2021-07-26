De Beers выручила 510 млн долларов от продажи алмазного сырья на шестой торговой сессии при сохраняющемся спросе

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По данным Anglo American, De Beers выручила 510 млн долларов в ходе шестого цикла продаж в 2021 году по сравнению со 116 млн долларов годом ранее.

В ходе пятого цикла продаж в этом году продажи алмазного сырья принесли компании 477 млн долларов.

«В течение шестого цикла продаж в этом году сохранялся хороший спрос на алмазное сырье, обусловленный высоким спросом на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых потребительских рынках США и Китая, - сказал генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Учитывая постоянный рост продаж потребителям ювелирных изделий с бриллиантами, перспективы на вторую половину года остаются позитивными, но зависят от рисков, которые продолжает нести с собой пандемия во всем мире».

De Beers по-прежнему применяла гибкий подход к продаже алмазов в течение шестой торговой сессии, при этом сама сессия продлилось дольше обычно отводимой на нее недели.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





