Ювелирная выставка Jewellery & Gem WORLD Hong Kong намечена на сентябрь

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Ожидается, что Гонконгская всемирная выставка-ярмарка ювелирных изделий и драгоценных камней (Jewellery & Gem WORLD Hong Kong, JGW) придаст положительный импульс ювелирной промышленности, поскольку она сочетает в себе силу мероприятий, проводимых вживую, и глобальную связь, обеспечиваемую цифровой платформой.

Ярмарка этого года официально знаменует собой преобразование в омниканальную торговую площадку для ювелирного сообщества: физическая выставка возвращается в Гонконг с 17 по 20 сентября после перерыва на один выпуск.

Физическое мероприятие в Гонконгском выставочном центре (Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC) будет дополнено цифровой поисковой платформой JGW Virtual, которая будет предназначена исключительно для покупателей из сферы торговли и будет работать с 13 по 30 сентября.

Виртуальная выставка позволит участникам торгов либо подготовиться к рабочим дням на выставке JGW, если они уже оказались в Гонконге, либо вести дела удаленно со своими избранными поставщиками из любой точки мира.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





