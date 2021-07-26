Petra Diamonds ведет переговоры с Танзанией о возобновлении производственной деятельности в 2022 финансовом году

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Компания Petra Diamonds сообщила, что переговоры с правительством Танзании о достижении соглашения по ряду вопросов на руднике Вильямсон (Williamson) продолжаются и будут завершены в течение первого квартала 2022 финансового года.

31 августа 2017 года Танзания задержала партию алмазов Petra Diamonds весом 71 654,45 карата, которая была упакована для отправки на экспорт.

Танзания утверждала, что на тот момент задержанные алмазы стоили 29,5 млн долларов, а Petra Diamonds занизила стоимость камней при декларировании.

Однако Petra Diamonds заявила, что не несет ответственности за предварительную оценку камней.

Рудник Вильямсон в течение 2021 финансового года находился на техническом обслуживании.

Согласно Petra Diamonds, в четвертом квартале 2021 финансового года от налогового управления Танзании ею было получено возмещение НДС в размере 10 млн долларов двумя отдельными платежами.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





