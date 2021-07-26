Эксклюзив
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
Petra Diamonds ведет переговоры с Танзанией о возобновлении производственной деятельности в 2022 финансовом году
31 августа 2017 года Танзания задержала партию алмазов Petra Diamonds весом 71 654,45 карата, которая была упакована для отправки на экспорт.
Танзания утверждала, что на тот момент задержанные алмазы стоили 29,5 млн долларов, а Petra Diamonds занизила стоимость камней при декларировании.
Однако Petra Diamonds заявила, что не несет ответственности за предварительную оценку камней.
Рудник Вильямсон в течение 2021 финансового года находился на техническом обслуживании.
Согласно Petra Diamonds, в четвертом квартале 2021 финансового года от налогового управления Танзании ею было получено возмещение НДС в размере 10 млн долларов двумя отдельными платежами.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished