Эксклюзив
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
Компания Barrick Gold заключила четыре сделки по разведке золота в Египте
Восточная пустыня является частью протерозойского Нубийско-Аравийского щита, в котором находится гигантское месторождение золота Сукари (Sukari) и множество других месторождений золота, хотя в последнее время их систематические исследования не проводились.
Barrick Gold намерена в течение года тесно сотрудничать с Египетским управлением минеральных ресурсов (Egyptian Mineral Resource Authority, EMRA) и другими участвующими геологоразведочными и горнодобывающими компаниями, чтобы завершить работу над условиями лицензионного соглашения Египта на разработку, которое будет применяться к отрасли.
«Переход в Египет является неотъемлемой частью стратегии геологоразведки Barrick Gold. Barrick Gold - глобальная компания, и мы оцениваем возможности везде, где видим потенциал месторождений мирового класса, способных пройти наши инвестиционные фильтры, - сказал Джоэл Холлидей (Joel Holliday), старший вице-президент Barrick Gold по геологоразведке. - Мы считаем, что важно продвигаться к перспективным новым и малоизученным минеральным поясам для поддержания скорости открытия месторождений в рамках сбалансированной стратегии разработки».
«Возможность в Египте - захватывающее дополнение к нашему портфелю, и мы надеемся на долгое и успешное партнерство с египетским правительством», - отметил он.
В этом году Barrick расширил свой портфель геологоразведочных работ, добавив в него другие перспективные новые объекты недвижимости в Танзании, Гайане, Японии и Неваде.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished