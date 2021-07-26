Компания Barrick Gold заключила четыре сделки по разведке золота в Египте

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Barrick Gold получила четыре лицензии на разведку 19 участков в очень перспективном районе Восточной пустыни Египта.

Восточная пустыня является частью протерозойского Нубийско-Аравийского щита, в котором находится гигантское месторождение золота Сукари (Sukari) и множество других месторождений золота, хотя в последнее время их систематические исследования не проводились.

Barrick Gold намерена в течение года тесно сотрудничать с Египетским управлением минеральных ресурсов (Egyptian Mineral Resource Authority, EMRA) и другими участвующими геологоразведочными и горнодобывающими компаниями, чтобы завершить работу над условиями лицензионного соглашения Египта на разработку, которое будет применяться к отрасли.

«Переход в Египет является неотъемлемой частью стратегии геологоразведки Barrick Gold. Barrick Gold - глобальная компания, и мы оцениваем возможности везде, где видим потенциал месторождений мирового класса, способных пройти наши инвестиционные фильтры, - сказал Джоэл Холлидей (Joel Holliday), старший вице-президент Barrick Gold по геологоразведке. - Мы считаем, что важно продвигаться к перспективным новым и малоизученным минеральным поясам для поддержания скорости открытия месторождений в рамках сбалансированной стратегии разработки».

«Возможность в Египте - захватывающее дополнение к нашему портфелю, и мы надеемся на долгое и успешное партнерство с египетским правительством», - отметил он.

В этом году Barrick расширил свой портфель геологоразведочных работ, добавив в него другие перспективные новые объекты недвижимости в Танзании, Гайане, Японии и Неваде.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





