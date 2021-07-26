В первом полугодии экспорт ювелирных изделий из Гонконга в денежном выражении увеличился на 39,1%

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Согласно последним правительственным данным, в первой половине 2021 года поступления от экспорта ювелирных изделий из Гонконга выросли на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что все еще ниже экспортных доходов, зафиксированных в 2019 году.

По данным Департамента переписи и статистики Гонконга (Census and Statistics Department of Hong Kong), в июне поставки золотых и серебряных ювелирных изделий выросли на 44,1% по сравнению с прошлым годом. Однако по сравнению с показателями до пандемии коронавируса в 2019 году экспортные данные за июнь снизились на 2,46%, а экспорт в первом полугодии снизился на 14,7%.

Общий экспорт Гонконга за первые шесть месяцев 2021 года увеличился на 30%. Стоимость товарного экспорта в июне продолжала быстро расти по сравнению с предыдущим годом. Экспорт в континентальный Китай, США и ЕС ускорился, как и экспорт на азиатские рынки, хотя и в разной степени.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





