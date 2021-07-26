Эксклюзив
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
В первом полугодии экспорт ювелирных изделий из Гонконга в денежном выражении увеличился на 39,1%
По данным Департамента переписи и статистики Гонконга (Census and Statistics Department of Hong Kong), в июне поставки золотых и серебряных ювелирных изделий выросли на 44,1% по сравнению с прошлым годом. Однако по сравнению с показателями до пандемии коронавируса в 2019 году экспортные данные за июнь снизились на 2,46%, а экспорт в первом полугодии снизился на 14,7%.
Общий экспорт Гонконга за первые шесть месяцев 2021 года увеличился на 30%. Стоимость товарного экспорта в июне продолжала быстро расти по сравнению с предыдущим годом. Экспорт в континентальный Китай, США и ЕС ускорился, как и экспорт на азиатские рынки, хотя и в разной степени.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished