Переход на синтетику может навредить сообществам горняков - СМИ

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Массовый переход на драгоценные камни лабораторного производства может иметь положительный экологический эффект и избавить компании от репутационных рисков. Но это может нанести вред тем самым сообществам, о которых беспокоятся потребители, пишет theguardian.com.

Добыча полезных ископаемых является важнейшим источником дохода, развития, средств на образование. «Если вы начнете выращивать алмазы в лаборатории, вы не только лишите людей работы, но и лишите целые сообщества и страны средств к существованию. Как (горняки) выживут, как они будут поддерживать себя и свои свои семьи?», - заявила Урика Примус (Urica Primus) из семьи горняков в Гайане, одной из беднейших стран Южной Америки.

Утверждение о том, что драгоценные камни, изготовленные в лабораторных условиях, более экологичны, является неоднозначным. В отчете, подготовленном по заказу сектора алмазодобычи, сделан вывод о том, что добытые алмазы производят меньше CO2, чем синтетические, но это без учета негативного эффекта от создания шахты, пишет theguardian.com



Алекс Шишло для Rough&Polished



