Эксклюзив
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
Вчера
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
Уорикский университет и компания Element Six разработают цепочку поставок технологий, основанных на алмазах
Финансирование будет использовано университетом в его работе с компанией Element Six, входящей в группу De Beers, для разработки и создания цепочки поставок для следующего поколения технологий, основанных на алмазах, которые будут включать в себя управление тепловым режимом полупроводников в мощных системах связи, давая возможность использовать все высоко востребованные сети 5G и потоковую передачу видео, квантовое зондирование для навигации и медицинской диагностики, включая болезни сердца и болезнь Альцгеймера, а также спинтронику, квантовую обработку информации и электролиз для очистки промышленных сточных вод.
Компания Element Six является лидером в разработке синтетических алмазов для новых промышленных применений, и ее партнерство с Уорикским университетом нацелено на укрепление лидирующих позиций и роли Великобритании в выращивании алмазов. Партнерство во имя процветания, финансируемое Британским агентством исследований и инноваций (UK Research and Innovation, UKRI), полагается на существующее партнерство между Уорикским университетом и Element Six, которое в настоящее время занято разработкой высокочувствительных алмазных квантовых датчиков с оптоволоконной связью для медицинских и промышленных применений.
Этот новый проект позиционирует Великобританию как крупного игрока в распространении инновационных технологий для предприятий и исследовательских организаций по всему миру.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished