Уорикский университет и компания Element Six разработают цепочку поставок технологий, основанных на алмазах

Уорикский университет (Warwick University) объявил, что получил 5,2 млн фунтов стерлингов в рамках одного из партнерств во имя процветания (Prosperity Partnerships) правительства Великобритании, согласно сообщениям СМИ.

Финансирование будет использовано университетом в его работе с компанией Element Six, входящей в группу De Beers, для разработки и создания цепочки поставок для следующего поколения технологий, основанных на алмазах, которые будут включать в себя управление тепловым режимом полупроводников в мощных системах связи, давая возможность использовать все высоко востребованные сети 5G и потоковую передачу видео, квантовое зондирование для навигации и медицинской диагностики, включая болезни сердца и болезнь Альцгеймера, а также спинтронику, квантовую обработку информации и электролиз для очистки промышленных сточных вод.

Компания Element Six является лидером в разработке синтетических алмазов для новых промышленных применений, и ее партнерство с Уорикским университетом нацелено на укрепление лидирующих позиций и роли Великобритании в выращивании алмазов. Партнерство во имя процветания, финансируемое Британским агентством исследований и инноваций (UK Research and Innovation, UKRI), полагается на существующее партнерство между Уорикским университетом и Element Six, которое в настоящее время занято разработкой высокочувствительных алмазных квантовых датчиков с оптоволоконной связью для медицинских и промышленных применений.

Этот новый проект позиционирует Великобританию как крупного игрока в распространении инновационных технологий для предприятий и исследовательских организаций по всему миру.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished