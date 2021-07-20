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Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
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Автор: Алекс Попов
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20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
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05 июля 2021
Гохран продал 70% выставленного на аукцион алмазного сырья компании АЛРОСА
Решение о проведении такого аукциона было принято Правительством Российской Федерации для лучшей балансировки рынка, говорится в сообщении компании.
«Понимая все сложности и ограничения, в том числе связанные с пандемией, АЛРОСА в условиях физической нехватки алмазов на рынке сделала шаг навстречу своим проверенным долгосрочным клиентам – членам ALROSA ALLIANCE, приобретя по их поручению сырье из Гохрана на аукционе. Даже такой шаг позволит компании только частично удовлетворить спрос на алмазное сырье в рамках предстоящей сессии. Российское государство очень ответственно подходит к продаже алмазов из Гохрана, выдавая их только под реальный спрос. Эти объёмы сейчас максимально востребованы рынком, они в самое ближайшее время попадут в огранку, что, на наш взгляд, будет способствовать поддержанию баланса в отрасли. Необходимо отметить оперативную и слаженную работу Гохрана России по подготовке аукциона, несмотря на крайне сжатые сроки», - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Сообщество ALROSA ALLIANCE объединяет долгосрочных клиентов АЛРОСА, а также кандидатов на заключение таких договоров, которые поддерживают принципы ответственного ведения бизнеса и зарекомендовали себя в качестве ответственных покупателей алмазного сырья. На реализацию алмазов в рамках долгосрочных соглашений традиционно приходится порядка 70% всех продаж АЛРОСА.
Входящий в систему Минфина Гохран России отвечает за ценности государственного фонда, куда входят драгоценные металлы и камни, а также изделия из них. В рамках управления фондом Гохран покупает и продает ценности, включая добытые на территории РФ необработанные алмазы.
Владимир Малахов, Rough&Polished