Zimplats будет вырабатывать собственную электроэнергию

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Zimplats, подразделение компании Impala Platinum Holdings Zimbabwe, планирует построить две солнечные электростанции с генерирующей мощностью 185 МВт для обеспечения электроэнергией своих предприятий.

Агентство Reuters процитировало Управление по регулированию энергетики Зимбабве, заявившее, что Zimplats подала заявку на строительство электростанции мощностью 105 МВт в районе города Нгези, к юго-западу от Хараре, где у нее есть шахты и две обогатительные фабрики, и на строительство электростанции мощностью 85 МВт в районе соседнего Селуса, где есть плавильный завод и обогатительная фабрика.

В настоящее время Zimplats импортирует электроэнергию из Мозамбика, генерируемую компанией Hydro Cahora Bassa.

Зимбабве испытывает нехватку электроэнергии, что также сказывается на горнодобывающем секторе.

Zimplats является крупным производителем МПГ, разрабатывая рудные тела, расположенные в районе Большой дайки (Great Dyke) в Зимбабве.

Zimplats управляет четырьмя подземными рудниками, которые поставляют руду на три обогатительных модуля (два в Нгези и третий в Селусе).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





