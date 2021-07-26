Эксклюзив
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
26 июля 2021
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
Zimplats будет вырабатывать собственную электроэнергию
Агентство Reuters процитировало Управление по регулированию энергетики Зимбабве, заявившее, что Zimplats подала заявку на строительство электростанции мощностью 105 МВт в районе города Нгези, к юго-западу от Хараре, где у нее есть шахты и две обогатительные фабрики, и на строительство электростанции мощностью 85 МВт в районе соседнего Селуса, где есть плавильный завод и обогатительная фабрика.
В настоящее время Zimplats импортирует электроэнергию из Мозамбика, генерируемую компанией Hydro Cahora Bassa.
Зимбабве испытывает нехватку электроэнергии, что также сказывается на горнодобывающем секторе.
Zimplats является крупным производителем МПГ, разрабатывая рудные тела, расположенные в районе Большой дайки (Great Dyke) в Зимбабве.
Zimplats управляет четырьмя подземными рудниками, которые поставляют руду на три обогатительных модуля (два в Нгези и третий в Селусе).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished