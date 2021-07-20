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Автор: Алекс Попов
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05 июля 2021
В первом полугодии Anglo Platinum зафиксировала EBITDA в размере 63 млрд рандов
В сообщении компании отмечается, что показатель EBITDA в горнодобывающей промышленности вырос на 71% по сравнению с 44% годом ранее, что обусловлено более высокими ценами на сырьевые товары и стабильными объемами продаж.
Балансовый отчет компании отличается высокими показателями: чистые денежные средства составили 57,6 млрд рандов после выплаты дивидендов за второе полугодие 2020 года в размере 9,4 млрд рандов и 16,6 млрд рандов в виде налогов и роялти.
Чистая выручка от продаж увеличилась на 155%, до 107,5 млрд рандов с 42,2 млрд рандов годом ранее в основном за счет высоких цен на металлы платиновой группы (МПГ), а также роста производства и продаж.
Стоимость долларовой корзины МПГ увеличилась на 47%, достигнув 2 884 долларов США за унцию МПГ, что связано с увеличением цены на платину на 34% и повышением цены на родий на 177%.
Повышение цены корзины в долларах США, частично компенсированное укреплением курса ранда по отношению к доллару США на 12%, привело к повышению цены корзины в рандах на 29%, до 41 400 рандов за унцию МПГ по сравнению с 32 166 рандами в предыдущем году.
По данным Anglo Platinum, в 2021 году платина, вероятно, будет в избытке, но в ближайшие несколько лет ее предложение сместится в сторону дефицита, поскольку замена палладия в бензиновых катализаторах будет означать значительный рост спроса на платину в автомобильной промышленности.
«Дефицит палладия, который снова станет значительным в 2021 году, будет постепенно сокращаться по противоположной причине, - говорится в сообщении компании. – Дефицит родия, баланс которого, вероятно, будет близок к балансу в 2021 году, похоже, будет увеличиваться по мере роста автомобильного спроса».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished