Эксклюзив
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
Сегодня
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
В Гонконге открылись выставки-близнецы HKTDC
Эти выставки являются первыми двумя проводимыми вживую торговыми ярмарками, которые организованы Советом по развитию торговли Гонконга с начала пандемии и впервые проводятся в гибридном формате, в виде физических и онлайн-мероприятий. Онлайн-выставка продлится до 5 августа, чтобы помочь ювелирам со всего мира использовать возможности для бизнеса в условиях продолжающейся пандемии.
Физические ярмарки привлекли около 440 экспонентов и впервые открыты для любителей ювелирных украшений. Экспоненты приехали из Германии, Гонконга, Индии, Италии, Швейцарии и США. Некоторые зарубежные экспоненты также присоединяются к онлайн-выставке. Помимо местных торговых покупателей, HKTDC мобилизовал свои 50 глобальных офисов, чтобы пригласить зарубежных покупателей для участия в ярмарках и заключения сделок с помощью видеоконференцсвязи.
Заместитель исполнительного директора HKTDC Бенджамин Чау (Benjamin Chau) сказал по этому поводу: «Выставки-близнецы HKTDC предоставляют единую платформу для маркетинга и поиска поставщиков, демонстрируя новейшие и лучшие ювелирные изделия, а также сырьевые материалы и помогая Гонконгу сохранять свои позиции в качестве центра торговли и снабжения для этого важного сектора. Мы рады видеть, что экспорт и розничные рынки ювелирных изделий набирают обороты, и надеемся, что наши ярмарки помогут игрокам отрасли справиться с текущими проблемами».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished