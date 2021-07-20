В Гонконге открылись выставки-близнецы HKTDC

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Международная выставка ювелирных изделий и международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга Совета по развитию торговли в Гонконге (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC) открылись 25 июля в Гонконгском выставочном центре (Hong Kong Convention and Exhibition Centre, HKCEC) и продлятся до 29 июля.

Эти выставки являются первыми двумя проводимыми вживую торговыми ярмарками, которые организованы Советом по развитию торговли Гонконга с начала пандемии и впервые проводятся в гибридном формате, в виде физических и онлайн-мероприятий. Онлайн-выставка продлится до 5 августа, чтобы помочь ювелирам со всего мира использовать возможности для бизнеса в условиях продолжающейся пандемии.

Физические ярмарки привлекли около 440 экспонентов и впервые открыты для любителей ювелирных украшений. Экспоненты приехали из Германии, Гонконга, Индии, Италии, Швейцарии и США. Некоторые зарубежные экспоненты также присоединяются к онлайн-выставке. Помимо местных торговых покупателей, HKTDC мобилизовал свои 50 глобальных офисов, чтобы пригласить зарубежных покупателей для участия в ярмарках и заключения сделок с помощью видеоконференцсвязи.

Заместитель исполнительного директора HKTDC Бенджамин Чау (Benjamin Chau) сказал по этому поводу: «Выставки-близнецы HKTDC предоставляют единую платформу для маркетинга и поиска поставщиков, демонстрируя новейшие и лучшие ювелирные изделия, а также сырьевые материалы и помогая Гонконгу сохранять свои позиции в качестве центра торговли и снабжения для этого важного сектора. Мы рады видеть, что экспорт и розничные рынки ювелирных изделий набирают обороты, и надеемся, что наши ярмарки помогут игрокам отрасли справиться с текущими проблемами».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





