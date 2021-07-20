Премьера IIJS 2021 пройдет в Бангалоре с 15 по 19 сентября

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Индийская международная ювелирная выставка (India International Jewellery Show Premiere, IIJS 2021), флагманское мероприятие Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) пройдет вживую с 15 по 19 сентября 2021 года в Международном выставочном центре Бангалора (Bangalore International Exhibition Centre, BIEC). BIEC имеет 5 крытых выставочных залов общей площадью 77 220 кв. м и стоянку для более 6 000 автомобилей.

Прием заявок на участие в программе IIJS Premiere 2021 проходит с 24 по 31 июля 2021 года, а выделение стендов пройдет с 9 по 14 августа 2021 года.

Председатель GJEPC Колин Шах (Colin Shah) в связи с этим сказал: «Мы рады объявить о 37-м выпуске IIJS Premiere 2021. Обеспечение соблюдения всех протоколов будет нашим главным приоритетом. Мы с нетерпением ждем выставки и надеемся удовлетворить потребности покупателей в закупках для предстоящего праздничного сезона. Мероприятие такого масштаба требует отличного места проведения, поэтому мы рады, что BIEC помог нам в его организации. Я хотел бы выразить благодарность центральному правительству и правительству штата Карнатака за оказанную всемерную поддержку в организации первого физического шоу после карантина».

Регистрация на выставку будет проводиться онлайн. На выставке будут соблюдаться все протоколы COVID-19 для обеспечения безопасности. Все участники должны будут соблюдать протоколы безопасности COVID в соответствии с нормами правительства штата Карнатака. Сертификат на прививку одной дозой вакцины является обязательным, как и результаты теста ПЦР (на 48 часов); для участников, вакцинированных дважды, тест ПЦР не требуется.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





