Эксклюзив
Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
Вчера
Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
Премьера IIJS 2021 пройдет в Бангалоре с 15 по 19 сентября
Прием заявок на участие в программе IIJS Premiere 2021 проходит с 24 по 31 июля 2021 года, а выделение стендов пройдет с 9 по 14 августа 2021 года.
Председатель GJEPC Колин Шах (Colin Shah) в связи с этим сказал: «Мы рады объявить о 37-м выпуске IIJS Premiere 2021. Обеспечение соблюдения всех протоколов будет нашим главным приоритетом. Мы с нетерпением ждем выставки и надеемся удовлетворить потребности покупателей в закупках для предстоящего праздничного сезона. Мероприятие такого масштаба требует отличного места проведения, поэтому мы рады, что BIEC помог нам в его организации. Я хотел бы выразить благодарность центральному правительству и правительству штата Карнатака за оказанную всемерную поддержку в организации первого физического шоу после карантина».
Регистрация на выставку будет проводиться онлайн. На выставке будут соблюдаться все протоколы COVID-19 для обеспечения безопасности. Все участники должны будут соблюдать протоколы безопасности COVID в соответствии с нормами правительства штата Карнатака. Сертификат на прививку одной дозой вакцины является обязательным, как и результаты теста ПЦР (на 48 часов); для участников, вакцинированных дважды, тест ПЦР не требуется.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished