Petra Diamonds сообщила о 109 случаях незаконных вторжений на территорию рудника Вильямсон за три месяца

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Petra Diamonds сообщила о 109 случаях незаконных вторжений на принадлежащий ей на 75% рудник Вильямсон (Williamson) в Танзании в период с 1 апреля по конец июня 2021 года.

В сообщении компании говорится, что в результате вторжений трое нелегальных старателей получили легкие травмы, в связи с чем им была оказана медицинская помощь в больнице города Мвадуи и другом местном медицинском учреждении перед выпиской.

«Мы считаем, что нанятые по контракту группы безопасности и полиция Танзании действовали в соответствии с Добровольными принципами безопасности и прав человека, - говорится в сообщении Petra Diamonds. - В [пяти] инцидентах был причинен некоторый ущерб полиции и транспортным средствам, нанятым поставщиками услуг безопасности. Всего за этот трехмесячный период было произведено 18 арестов».

Компания заявила, что в дополнение к проектам по работе с местными жителями она также продолжает взаимодействие с населением вокруг рудника, чтобы привлечь внимание к опасностям незаконной добычи, стремясь сократить незаконные вторжения на арендованную территорию рудника Вильямсон.

«Компания будет продолжать отслеживать результаты действий, предпринятых на сегодняшний день, будучи привержена программам и инициативам, подробно описанным в ее заявлении от 12 мая», - говорится далее в сообщении Petra Diamonds.

Компания урегулировала без признания ответственности иски, поданные в Лондоне британской юридической фирмой Leigh Day от имени нескольких анонимных истцов.

Согласованная общая сумма урегулирования включала значительные средства, которые Petra обязалась инвестировать в восстановительные проекты, направленные на обеспечение долгосрочной устойчивой поддержки населению, живущему вокруг рудника.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





