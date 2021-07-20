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Серебро и бриллианты – «черный хлеб» ювелира
Фирма «ГРИНГОР» - современная производственная ювелирная компания, созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге. Она успешно занимается развитием и внедрением инноваций, многие из которых находят отклик в России и за рубежом. В 2012 году «ГРИНГОР» был удостоен...
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Скончался Вилли Нагель, джентльмен, у которого хватало силы и выдержки иметь дело с лидерами бизнеса и политиками
Автор: Алекс Попов
Вилли Нагель (Willie Nagel) скончался 14 июля. Его похоронили в пятницу в Израиле. Я летел из Нью-Йорка с пересадкой в Лондоне, когда это случилось. Поскольку я не мог быть там и выразить свои чувства Адаму и Тони,...
20 июля 2021
Реакция алмазной отрасли на тупик, в который зашел Кимберлийский процесс
Коалиция гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) Кимберлийского процесса (Kimberley Process, KP) недавно заявила, что планирует обратиться в Организацию Объединенных Наций, чтобы преодолеть тупик в вопросе пересмотра определения...
19 июля 2021
Природные и искусственные бриллианты - это два сегмента отрасли, которым придется научиться сосуществовать вместе
Проработав полдесятилетия в секторе экспорта и оптовой продажи ювелирных изделий с бриллиантами, Анмол Бхансали (Anmol Bhansali) прошел официальное обучение в алмазной области в Геммологическом институте Америки (Gemological Institute of...
12 июля 2021
L’ECOLE Van Cleef & Arpels: наша миссия - популяризировать ювелирную культуру
Франция с 19 мая этого года постепенно начала снимать карантинные ограничения с мест культурного отдыха, в том числе и с музеев. Всемирно известная Школа Высокого Ювелирного Искусства (L’ECOLE des Arts Joailliers) Van Cleef & Arpels стала одной...
05 июля 2021
АЛРОСА реализует проект по структурному снижению выбросов
Проект по переводу части автомобильного транспорта на компримированный природный газ (КПГ) – наиболее экономичное, экологичное и безопасное топливо – запущен в 2015 году. На сегодняшний день на КПГ переведено порядка 300 единиц автомобильной техники в Мирном и Айхале. К 2024 году компания планирует расширить проект на другие активы и перевести на природный газ дополнительно 166 единиц транспорта в Удачном и Ленске. Таким образом, доля автотранспорта, работающего на газе, будет доведена до 37% от общего размера автопарка.
Реализация данного проекта позволила АЛРОСА не только сократить расходы на топливо (примерно в 2,6 раза на 1 км пробега в газовом режиме), но и снизить выбросы парниковых газов в СО2-эквиваленте по сравнению с выбросами транспорта на бензине и дизеле – на 13% на 1 км пробега в среднем по парку транспорта, работающему на более экологичном газомоторном топливе.
Инвестиции на реализацию проекта до 2024 года, по оценкам компании, превысят 650 млн рублей.
«В соответствии с Программой в области устойчивого развития на 2021-2025 гг. компания приняла на себя обязательства по последовательному сокращению выбросов парниковых газов и внедрению механизмов управления климатическими рисками в течение ближайших пяти лет. Достижение этой цели предусматривает реализацию целого ряда проектов и внедрения современных технико-технологических решений, и проект по переводу автомобильного транспорта с бензина и дизеля на природный газ является в этой связи одним из наиболее значимых», - отметила главный эколог АЛРОСА Полина Анисимова (Polina Anisimova).
Алекс Шишло для Rough&Polished