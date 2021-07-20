АЛРОСА реализует проект по структурному снижению выбросов

Сегодня Новости

АЛРОСА в рамках инвестиционной программы реализует проект по переводу автомобильного транспорта с бензина и дизельного топлива на природный газ, использование которого позволяет сократить выбросы парниковых газов и повысить экономическую эффективность, сообщила пресс-служба компании.

Проект по переводу части автомобильного транспорта на компримированный природный газ (КПГ) – наиболее экономичное, экологичное и безопасное топливо – запущен в 2015 году. На сегодняшний день на КПГ переведено порядка 300 единиц автомобильной техники в Мирном и Айхале. К 2024 году компания планирует расширить проект на другие активы и перевести на природный газ дополнительно 166 единиц транспорта в Удачном и Ленске. Таким образом, доля автотранспорта, работающего на газе, будет доведена до 37% от общего размера автопарка.

Реализация данного проекта позволила АЛРОСА не только сократить расходы на топливо (примерно в 2,6 раза на 1 км пробега в газовом режиме), но и снизить выбросы парниковых газов в СО2-эквиваленте по сравнению с выбросами транспорта на бензине и дизеле – на 13% на 1 км пробега в среднем по парку транспорта, работающему на более экологичном газомоторном топливе.

Инвестиции на реализацию проекта до 2024 года, по оценкам компании, превысят 650 млн рублей.

«В соответствии с Программой в области устойчивого развития на 2021-2025 гг. компания приняла на себя обязательства по последовательному сокращению выбросов парниковых газов и внедрению механизмов управления климатическими рисками в течение ближайших пяти лет. Достижение этой цели предусматривает реализацию целого ряда проектов и внедрения современных технико-технологических решений, и проект по переводу автомобильного транспорта с бензина и дизеля на природный газ является в этой связи одним из наиболее значимых», - отметила главный эколог АЛРОСА Полина Анисимова (Polina Anisimova).



Алекс Шишло для Rough&Polished





