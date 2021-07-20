200-миллионный рубеж АО «АГД ДАЙМОНДС»

Фото: АГД ДАЙМОНДС

21 июля из карьера месторождения алмазов им. В. Гриба, разработку которого осуществляет АО «АГД ДАЙМОНДС», был добыт 200-миллионый кубометр горной массы. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.Юбилейный рубеж достигнут в строгом соответствии с производственным планом горно-обогатительного комбината (ГОКа) им. В. Гриба. Предыдущая высота – 150 миллионов кубометров горной массы – была взята в сентябре 2018 года.В июне 2021 года на обогатительной фабрике ГОКа им. В. Гриба была успешно переработана 30-миллионная тонна руды с начала промышленной эксплуатации месторождения алмазов им. В. Гриба.