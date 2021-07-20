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05 июля 2021
RZM Murowa покидает школу в районе кимберлита Сесе после трех лет вызывавших споры поисков алмазов
Газета The Herald сообщила, что для того, чтобы потушить недовольство населения, потребовался посреднический комитет из представителей общины, RZM Murowa и правительственных чиновников.
«Мы создали посреднический комитет, который уже провел свое первое заседание, в результате которого RZM Murowa согласилась убрать свой лагерь с территории средней школы Данхамомбе (Danhamombe)», - сказал координатор развития округа Чиви Инносент Матингвина (Innocent Matingwina).
«Консультации между RZM Murowa и советом уже ведутся, чтобы помочь компании найти новое место для лагеря. Теперь община очень рада, что компания согласилась покинуть их школу, что было одним из основных вопросов в споре», - добавил он.
Между RZM Murowa и сельскими жителями Сесе возник конфликт, поскольку они обвинили компанию в отказе привлечь их к реализации взаимовыгодного сценария в этом районе.
Алмазную компанию обвинили в том, что она произвольно разбила лагерь в средней школе Данхамомбе, но та утверждала, что власти разрешили ей вести свою деятельность на территории школы.
Жители деревни также были против бурения в границах территории средней школы Данхамомбе.
RZM Murowa, владеющая алмазным рудником в провинции Звишаване (Zvishavane), имеет около 200 горных отводов в Сесе и прилегающих районах и в настоящее время изучает алмазоносность кимберлитов в этом районе.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished